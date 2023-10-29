День автомобилиста в Украине отмечают 29 октября - мы собрали красивые поздравления.

Сегодня, 29 октября, мы отмечаем День автомобилиста 2023. Полностью праздник называется День автомобилиста и дорожника Украины. В эту дату поздравляют профессионалов, чья работа связана с перевозками - доставщиков, таксистов, дальнобойщиков и водителей, а также всех людей, кто водит машину для собственных нужд. С автомобилем жизнь становится гораздо интереснее, поэтому поздравьте в этот день знакомых автовладельцев.

Когда отмечают День автомобилиста

День автомобилиста в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник установлен в 1993 году по указу президента Леонида Кравчука. 29 октября - вот когда День автомобилиста отмечают в этом году.

День автомобилиста - поздравления в прозе, стихах и картинках

Всем, кто сегодня за рулем,

Видео дня

И всем, кто с трассой тесно дружен,

В дороге пусть всегда везет:

Ни ямы вам, ни грязной лужи!

Ни жезла вам и не гвоздя,

Всегда зеленых светофоров.

Пусть радуют всегда друзья,

Машина, трасса и погода!

***

С Днем автомобилиста поздравляю!

В жизни ровных лишь дорог желаю.

Чтоб удача на пути нашла

И по жизни рядом всегда шла.

И конечно — ни гвоздя, ни жезла,

И ГАИшников всегда любезных.

От поездок радость получать,

Каждый путь с везением встречать.

***

С Днем автомобилиста

Вас я поздравляю,

Чистых, безопасных

Дорог вам пожелаю.

Желаю, чтоб надежны

Были тормоза,

Чтобы дальний свет

Вам не слепил глаза.

Желаю, чтоб колеса

С гвоздями не встречались,

Не сбавляя скорости

Чтоб вы к счастью мчались.

***

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

***

Безопасность соблюдая,

Всех участников дорог

В этот день мы поздравляем,

Жить желаем без тревог.

Без проблем передвигаться,

Нос держать по ветру свой,

И без пробок добираться

На работу и домой!

***

Извивается дорога,

Ловко мчишься ты по ней,

Впереди открытий много

И счастливых, добрых дней.

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Как в народе говорят,

Пусть не будет тебе тесно,

Разместившись у руля.

***

С Днем Автомобилиста! Пусть дорога всегда будет гладкой, бензобак полон, а твоя машина – надежной спутницей на жизненном пути!

***

С Днем автомобилиста! Пусть твой автомобиль всегда подчиняется твоим желаниям, а дорога куда бы ты ни направился – приводит к успеху и счастью!

***

Поздравляем всех водителей с Днем автомобилиста! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как пейзажи у дороги, а твоя машина – такой же надежной, как твоя дружба!

***

С Днем автомобилиста тебя! Пусть каждая поездка приносит радость, а каждый километр укрепляет твое мастерство за рулем! Доброй дороги тебе, и пусть колеса никогда не попадают в ямы.

***

Дорогой автомобилист! С праздником! Пусть каждая поездка приносит радость, а каждый поворот – интересные открытия. Желаю приятного вождения, хороших пассажиров, вежливых пешеходов и внимательных водителей на соседней полосе.

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