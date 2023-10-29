Сегодня, 29 октября, мы отмечаем День автомобилиста 2023. Полностью праздник называется День автомобилиста и дорожника Украины. В эту дату поздравляют профессионалов, чья работа связана с перевозками - доставщиков, таксистов, дальнобойщиков и водителей, а также всех людей, кто водит машину для собственных нужд. С автомобилем жизнь становится гораздо интереснее, поэтому поздравьте в этот день знакомых автовладельцев.
Когда отмечают День автомобилиста
День автомобилиста в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. Праздник установлен в 1993 году по указу президента Леонида Кравчука. 29 октября - вот когда День автомобилиста отмечают в этом году.
День автомобилиста - поздравления в прозе, стихах и картинках
Всем, кто сегодня за рулем,
И всем, кто с трассой тесно дружен,
В дороге пусть всегда везет:
Ни ямы вам, ни грязной лужи!
Ни жезла вам и не гвоздя,
Всегда зеленых светофоров.
Пусть радуют всегда друзья,
Машина, трасса и погода!
***
С Днем автомобилиста поздравляю!
В жизни ровных лишь дорог желаю.
Чтоб удача на пути нашла
И по жизни рядом всегда шла.
И конечно — ни гвоздя, ни жезла,
И ГАИшников всегда любезных.
От поездок радость получать,
Каждый путь с везением встречать.
***
С Днем автомобилиста
Вас я поздравляю,
Чистых, безопасных
Дорог вам пожелаю.
Желаю, чтоб надежны
Были тормоза,
Чтобы дальний свет
Вам не слепил глаза.
Желаю, чтоб колеса
С гвоздями не встречались,
Не сбавляя скорости
Чтоб вы к счастью мчались.
***
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
***
Безопасность соблюдая,
Всех участников дорог
В этот день мы поздравляем,
Жить желаем без тревог.
Без проблем передвигаться,
Нос держать по ветру свой,
И без пробок добираться
На работу и домой!
***
Извивается дорога,
Ловко мчишься ты по ней,
Впереди открытий много
И счастливых, добрых дней.
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Как в народе говорят,
Пусть не будет тебе тесно,
Разместившись у руля.
***
С Днем Автомобилиста! Пусть дорога всегда будет гладкой, бензобак полон, а твоя машина – надежной спутницей на жизненном пути!
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С Днем автомобилиста! Пусть твой автомобиль всегда подчиняется твоим желаниям, а дорога куда бы ты ни направился – приводит к успеху и счастью!
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Поздравляем всех водителей с Днем автомобилиста! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как пейзажи у дороги, а твоя машина – такой же надежной, как твоя дружба!
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С Днем автомобилиста тебя! Пусть каждая поездка приносит радость, а каждый километр укрепляет твое мастерство за рулем! Доброй дороги тебе, и пусть колеса никогда не попадают в ямы.
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Дорогой автомобилист! С праздником! Пусть каждая поездка приносит радость, а каждый поворот – интересные открытия. Желаю приятного вождения, хороших пассажиров, вежливых пешеходов и внимательных водителей на соседней полосе.