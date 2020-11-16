Сегодня, 16 ноября, свой День ангела празднуют представительницы прекрасного пола, носящие волшебное имя Светлана.
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В целом, согласно церковному календарю, именины Светланы отмечают несколько раз в год: 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. В эти дни почитается святая Фотина, которая является покровительницей всех Светлан. Именно Фотиной или Фотинией нарекают данных девочек при крещении.
Следовательно, в этот день все Светланы принимают поздравления с именинами. УНИАН собрал лучшие поздравительные стихотворные и прозаические строки, а также красивые открытки и картинки по случаю Дня ангела Светланы.
С Днем ангела Светланы – стихи и открытки
***
Поздравляю тебя, Светлана!
Пусть удача в дом к тебе придет,
И везет тебе пусть постоянно,
Ярким будет каждый день и год,
Дружбы тебе крепкой и надежной,
А любви — взаимной и большой,
Все, что хочешь, будет пусть возможным,
Будь довольна жизнью и собой!
***
Светланой неспроста назвали,
Ведь излучаешь яркий свет,
Так будь магнитом ты для счастья,
Наш добрый, милый человек!
Пусть сторонятся тебя беды,
Бегут все хвори прочь, долой,
Будь фавориткой у успеха,
Благословлена стань судьбой!
***
Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Стихотворный поздравок,
Чтоб в жизни все сложилось ОК.
Желаю радости, уюта,
Ценить не годы, а минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Дарить добро и получать!
***
Ты сведешь с ума мгновенно
Мудреца и хулигана.
Есть в тебе искра от Бога,
Несравненная Светлана.
Будь, как прежде, артистичной,
Пылкой, нежной, деловой,
Остроумной и желанной,
Дерзкой, шумной, озорной.
***
Будь, прекрасная Светлана,
Как и прежде, хороша:
Пусть от счастья постоянно
Пляшет нежная душа!
Пусть везёт легко, беспечно,
Жизнь добро тебе сулит,
Озаряет счастьем вечным
И мечты осуществит!
С Днем ангела тебя!
***
Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу...
И будь красива, как всегда.
Поздравления с днем Светланы в прозе и картинках
***
Поздравляю с Днем ангела, Светлана! Пусть в глазах твоих звезды отражаются, пусть освещают всех вокруг кристальным блеском. Пусть яркой и насыщенной будет жизнь, полна самых удивительных и добрых людей.
***
Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!
***
Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светуль, будь всегда красива до умопомрачения и любима до безумия.
***
Светочка, моя милая, ты чудесный человечек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями. С Днем ангела!
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