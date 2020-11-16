Милые поздравительные строки и красочные картинки для всех Светлан в день их именин.

Сегодня, 16 ноября, свой День ангела празднуют представительницы прекрасного пола, носящие волшебное имя Светлана.

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В целом, согласно церковному календарю, именины Светланы отмечают несколько раз в год: 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. В эти дни почитается святая Фотина, которая является покровительницей всех Светлан. Именно Фотиной или Фотинией нарекают данных девочек при крещении.

Следовательно, в этот день все Светланы принимают поздравления с именинами. УНИАН собрал лучшие поздравительные стихотворные и прозаические строки, а также красивые открытки и картинки по случаю Дня ангела Светланы.

С Днем ангела Светланы – стихи и открытки

***

Поздравляю тебя, Светлана!

Пусть удача в дом к тебе придет,

И везет тебе пусть постоянно,

Ярким будет каждый день и год,

Дружбы тебе крепкой и надежной,

А любви — взаимной и большой,

Все, что хочешь, будет пусть возможным,

Будь довольна жизнью и собой!

***

Светланой неспроста назвали,

Ведь излучаешь яркий свет,

Так будь магнитом ты для счастья,

Наш добрый, милый человек!

Пусть сторонятся тебя беды,

Бегут все хвори прочь, долой,

Будь фавориткой у успеха,

Благословлена стань судьбой!

***

Поздравляю тебя, Светик,

Шлю с утра тебе приветик,

Стихотворный поздравок,

Чтоб в жизни все сложилось ОК.

Желаю радости, уюта,

Ценить не годы, а минуты,

Любить, смеяться и мечтать,

Дарить добро и получать!

***

Ты сведешь с ума мгновенно

Мудреца и хулигана.

Есть в тебе искра от Бога,

Несравненная Светлана.

Будь, как прежде, артистичной,

Пылкой, нежной, деловой,

Остроумной и желанной,

Дерзкой, шумной, озорной.

***

Будь, прекрасная Светлана,

Как и прежде, хороша:

Пусть от счастья постоянно

Пляшет нежная душа!

Пусть везёт легко, беспечно,

Жизнь добро тебе сулит,

Озаряет счастьем вечным

И мечты осуществит!

С Днем ангела тебя!

***

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу...

И будь красива, как всегда.

Поздравления с днем Светланы в прозе и картинках

***

Поздравляю с Днем ангела, Светлана! Пусть в глазах твоих звезды отражаются, пусть освещают всех вокруг кристальным блеском. Пусть яркой и насыщенной будет жизнь, полна самых удивительных и добрых людей.

***

Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!

***

Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светуль, будь всегда красива до умопомрачения и любима до безумия.

***

Светочка, моя милая, ты чудесный человечек и мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями. С Днем ангела!

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Автор: УНИАН