Искренние поздравительные строки и наилучшие пожелания в день именин Софьи.

Сегодня, 4 июня, свой День ангела отмечают Софии. Православная церковь в этот день чтит мученицу Софию.

Имя Софья имеет древнегреческое происхождение. Образовано оно от имени Sophia, что переводится как "мудрая", "мудрость" или "премудрость". Существует также вариант трактовки "разумность", "наука".

Значительное распространение среди славянских народов имя София получило с принятием христианства. Сейчас оно является одним из самых популярных в ряде стран мира.

В этот день принято поздравлять всех представительниц женского пола по имени София с именинами. УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела в стихах, прозе и ярких картинках.

Поздравления с Днем ангела Софии в стихах и прозе

***

София, Софьюшка, родная!

Сегодня праздник у тебя!

И с именинами поздравить

Тебя торопятся друзья!

Все знают, ты мудра безмерно

И удивительно добра,

С тобою рядом звезды меркнут,

А ты всегда тиха, скромна!

Подставь свои ладони солнцу,

И пусть оно в них счастье льет,

Пусть звонкий смех твой раздается,

Жизнь будет сладкой, словно мед!

***

Милую Софию с именинами поздравляю

И всех-всех благ я ей желаю!

Желаю счастья, прикольных событий,

И самых удачных денечков прибытий,

Денег побольше, успехов высочайших,

И путей к звездочкам ближайших!

***

С Днем ангела, София! Желаю тебе наслаждаться жизнью! Пусть будни как можно чаще перемежаются с праздниками и дарят тебе незабываемые моменты радости! Желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, умения и терпения воплощать в жизнь свои самые причудливые фантазии!

***

Милая София, поздравляю тебя от всей души и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладко мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой!

***

У Софии сегодня чаепитие,

На столе сладостей — изобилие.

Желаю от родни внимания,

От шефа и коллег обожания,

На работе – крепких сил,

И чтоб развлечений час наступил!

* * *

Желаю Софье я побед,

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех — он сам к тебе идет.

День ангела — чудесный день,

Пусть станет праздновать не лень,

Хочу удачи пожелать,

Не думай даже унывать!

***

Прекрасная Сонечка, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть с тобой всегда рядом будет надежда на светлое. Пусть у тебя получается осуществлять все свои желания, а помогают тебе в этом верные друзья и родные. Желаю всех благ, искренней радости и семейного уюта!

С Днем ангела Софии - открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская