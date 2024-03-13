Кристина - красивое и аристократическое имя с сильной энергетикой. 13 марта его обладательницы отмечают День ангела Кристины 2024. В эту дату православная церковь чтит память святой Кристины Персидской, которая перешла в христианство их язычества и умерла за веру в Христа.
Сегодня стоит поздравить знакомых обладательниц этого имени с Днем ангела Кристины. Мы собрали красивые картинки и искренние пожелания, которые точно обрадуют именинницу.
Когда День ангела Кристины 2024
Помимо 13 марта, Кристины также отмечают свои именины по новому стилю 6 февраля, 18 мая, 31 мая, 24 июля, 24 ноября. Главным днём ангела считается тот, который ближе всего к дате рождения именинницы.
Значение и характер имени Кристина
Значение имени Кристина с греческого - "христианка". По характеру Кристина целеустремленная, трудолюбивая, ответственная. Очень активная и подвижная, но в решениях не торопится и долго обдумывает "за" и "против". Кристина дружелюбная и общительная, но подпускает к себе далеко не каждого. Если близко подружиться с ней, то у вас появится преданная и сострадательная подруга.
Поздравления с Днем ангела Кристины
Тебе, Кристина дорогая,
Сегодня искренне, сердечно
Здоровья, радости желаю,
Добра и счастья лишь, конечно!
Такой красивой оставайся,
Люби, любима будь всегда,
Так лучезарно улыбайся
И жизнь крась в яркие цвета!
***
Будь счастливей всех, Кристина,
И живи в любви взаимной.
Пусть во всём везет тебе —
И в работе, и в судьбе.
Пусть исполнятся желанья,
Ждет всегда пусть процветанье,
Будет молодость в глазах
Наяву, а не в мечтах!
***
Желаю я тебе, Кристина,
Чтоб жизнь вдруг стала как малина:
Работы мало, денег много,
Встречало счастье прям с порога.
Вопросы чтоб решались сами,
Жизнь завалила чтоб дарами.
Чтоб ты вообще не напрягалась,
А лишь счастливо улыбалась!
***
Поздравления, Кристина,
Для тебя мои сейчас,
Блеск добра и вдохновения
Пусть не покидает глаз.
Воплотятся пусть надежды,
Сбудутся мечты твои,
Я желаю тебе счастья,
Новых взлетов и любви.
***
Пожелать хочу тебе, Кристина,
Много радостных моментов и тепла,
Чтобы ты была красива, как картина,
И душа твоя от счастья чтоб цвела!
***
С Днем ангела тебя, Кристина,
Будь счастливой каждый день,
Пусть жизнь станет позитивней,
Как улыбки нежной тень!
Пусть успехов самых ярких
У тебя всё больше будет,
Теплоту удача дарит
И мечты скорей разбудит!
***
Моя дорогая Кристина,
Сегодня тебе пожелаю,
Чтоб жизнь тебе радость дарила,
Любовью всегда окружая.
Чтоб шла ты тропинкой успеха,
Встречая друзей по дороге.
Улыбок желаю, и смеха,
И только добра много-много.
***
Милая Кристина, я тебя от чистого сердца поздравляю и желаю ярких лучей счастья в жизни, прекрасных мгновений, невероятных чудес, добрых эмоций, веселых шуток, ярких праздников, интересных увлечений и искренних чувств. Пусть у тебя все получается, пусть рядом с тобой всегда будет твоя удача и светлая надежда.
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С Днем ангела, Кристина, поздравляю и желаю с каждым днем покорять все новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком!
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Красивая, Роскошная, Игривая, Смелая, Талантливая, Интересная, Необыкновенная, Артистичная! Поздравляю с Днем ангела! Пусть сбудутся все самые сокровенные мечты.
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Кристина, с праздником! Желаю здоровья, достатка, уверенности в себе и в своих начинаниях. Желаю жить радостно, весело и во всём видеть только положительные моменты. Желаю больше улыбаться и радоваться каждому мигу жизни!
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Кристина, с Днем ангела тебя поздравляю! Желаю здоровья и процветания, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой. Пусть святая покровительница исполнит твои желания, пусть калейдоскоп ярких событий сделает жизнь интересней!