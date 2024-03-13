В День ангела Кристины 13 марта поздравьте близких женщин с этим именем.

Кристина - красивое и аристократическое имя с сильной энергетикой. 13 марта его обладательницы отмечают День ангела Кристины 2024. В эту дату православная церковь чтит память святой Кристины Персидской, которая перешла в христианство их язычества и умерла за веру в Христа.

Сегодня стоит поздравить знакомых обладательниц этого имени с Днем ангела Кристины. Мы собрали красивые картинки и искренние пожелания, которые точно обрадуют именинницу.

Когда День ангела Кристины 2024

Помимо 13 марта, Кристины также отмечают свои именины по новому стилю 6 февраля, 18 мая, 31 мая, 24 июля, 24 ноября. Главным днём ангела считается тот, который ближе всего к дате рождения именинницы.

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Значение и характер имени Кристина

Значение имени Кристина с греческого - "христианка". По характеру Кристина целеустремленная, трудолюбивая, ответственная. Очень активная и подвижная, но в решениях не торопится и долго обдумывает "за" и "против". Кристина дружелюбная и общительная, но подпускает к себе далеко не каждого. Если близко подружиться с ней, то у вас появится преданная и сострадательная подруга.

Поздравления с Днем ангела Кристины

Тебе, Кристина дорогая,

Сегодня искренне, сердечно

Здоровья, радости желаю,

Добра и счастья лишь, конечно!

Такой красивой оставайся,

Люби, любима будь всегда,

Так лучезарно улыбайся

И жизнь крась в яркие цвета!

***

Будь счастливей всех, Кристина,

И живи в любви взаимной.

Пусть во всём везет тебе —

И в работе, и в судьбе.

Пусть исполнятся желанья,

Ждет всегда пусть процветанье,

Будет молодость в глазах

Наяву, а не в мечтах!

***

Желаю я тебе, Кристина,

Чтоб жизнь вдруг стала как малина:

Работы мало, денег много,

Встречало счастье прям с порога.

Вопросы чтоб решались сами,

Жизнь завалила чтоб дарами.

Чтоб ты вообще не напрягалась,

А лишь счастливо улыбалась!

***

Поздравления, Кристина,

Для тебя мои сейчас,

Блеск добра и вдохновения

Пусть не покидает глаз.

Воплотятся пусть надежды,

Сбудутся мечты твои,

Я желаю тебе счастья,

Новых взлетов и любви.

***

Пожелать хочу тебе, Кристина,

Много радостных моментов и тепла,

Чтобы ты была красива, как картина,

И душа твоя от счастья чтоб цвела!

***

С Днем ангела тебя, Кристина,

Будь счастливой каждый день,

Пусть жизнь станет позитивней,

Как улыбки нежной тень!

Пусть успехов самых ярких

У тебя всё больше будет,

Теплоту удача дарит

И мечты скорей разбудит!

***

Моя дорогая Кристина,

Сегодня тебе пожелаю,

Чтоб жизнь тебе радость дарила,

Любовью всегда окружая.

Чтоб шла ты тропинкой успеха,

Встречая друзей по дороге.

Улыбок желаю, и смеха,

И только добра много-много.

***

Милая Кристина, я тебя от чистого сердца поздравляю и желаю ярких лучей счастья в жизни, прекрасных мгновений, невероятных чудес, добрых эмоций, веселых шуток, ярких праздников, интересных увлечений и искренних чувств. Пусть у тебя все получается, пусть рядом с тобой всегда будет твоя удача и светлая надежда.

***

С Днем ангела, Кристина, поздравляю и желаю с каждым днем покорять все новые вершины успеха, с каждым мигом ощущать любовь родных, с каждым вдохом чувствовать себя счастливым человеком!

***

Красивая, Роскошная, Игривая, Смелая, Талантливая, Интересная, Необыкновенная, Артистичная! Поздравляю с Днем ангела! Пусть сбудутся все самые сокровенные мечты.

***

Кристина, с праздником! Желаю здоровья, достатка, уверенности в себе и в своих начинаниях. Желаю жить радостно, весело и во всём видеть только положительные моменты. Желаю больше улыбаться и радоваться каждому мигу жизни!

***

Кристина, с Днем ангела тебя поздравляю! Желаю здоровья и процветания, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой. Пусть святая покровительница исполнит твои желания, пусть калейдоскоп ярких событий сделает жизнь интересней!

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