В День ангела Кирилла поздравьте близких мужчин с этим величественным именем.

День ангела Кирилла 14 февраля отмечается в честь равноапостольного Кирилла, который вместе со своим старшим братом Мефодием перевел Евангелие на старославянский язык. Позднее ученики братьев создали кирилличную азбуку, на которой основан украинский алфавит. Совместный День Кирилла и Мефодия отмечается 11 мая по новому стилю (24 мая - по старому).

В День ангела Кирилла 2024 поздравьте друзей и близких с этим именем. Им обязательно будет приятно получить доброе пожелание и красивую картинку.

Значение имени Кирилл

Имя Кирилл произошло от греческого Кириллос - "владыка", "господин", "повелитель". Мужчина по имени Кирилл эрудированный, талантливый, мудр не по годам. Он может достичь поразительных успехов в любимом деле, но ему часто не хватает усидчивости и самодисциплины. Такой мужчина кажется уверенным в себе и очень независимым, хотя на самом деле его могут больно ранить колкие слова. Также Кирилл отличается упрямством, переспорить его невозможно.

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С Днем ангела Кирилла - стихи, проза и картинки

Тебе желаю я, Кирилл,

Чтоб ты самым счастливым был,

Чтоб все преграды на пути,

Смог легко ты обойти.

Уверенность свою храни

И никогда не обмани,

Будь искренним и благородным,

Великодушным, светлым, добрым!

***

Поздравляю тебя, Кирилл,

Желаю бодрости и много сил,

Счастливых радостных минут,

Взрывной жизни, словно салют.

Побольше тебе ярких впечатлений

И самых приятных мгновений,

Приключений увлекательных

И тусовок веселых, зажигательных.

***

С праздником тебя, Кирилл,

Желаю, чтоб ты жизнь любил.

Чтоб каждый день ты улыбался,

Своей судьбою наслаждался.

Пусть ангелы тебя хранят,

Пусть вести добрые сулят.

Пусть сила воли лишь крепчает,

Беды дорогу в дом не знают!

***

Поздравляю сердечно, Кирилл!

Я желаю здоровья и сил,

И везенья, и море любви,

Чтоб желанья сбывались твои.

Чтоб работа была бы и дом,

Чтоб во внутреннем мире твоем

Было счастье, душевный покой,

Чтобы ты был доволен собой!

***

С Днем ангела тебя, Кирилл!

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

***

С праздником тебя, Кирилл,

Желаю бесконечных сил,

Чтоб горы все мог покорить,

Чтоб в мире и согласии жить.

Пускай финансовый достаток

Стабильность даст тебе, порядок.

Достоин будь больших побед,

Храни свою семью от бед.

***

Счастливым будь всегда, Кирилл,

И бедам волю никогда ты не давай,

Желаю, припеваючи чтоб жил,

Ну и, конечно, только побеждай.

Друзей желаю тебе просто море,

Чтоб как стена всегда спасали,

И не познал чтоб вовсе горя,

Спиной всегда тебя чтоб закрывали.

***

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтобы ты был полон сил,

И энергия фонтаном

В тебе била постоянно!

К достижениям великим

Чтобы все вели тропинки,

А в груди любви пожар

Горел ярче сотни фар!

***

Кирилл, поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день будет удачным и запоминающимся. Желаю, чтобы близкие тебе люди всегда были рядом, а друзья поддерживали любое твоё начинание. Будь энергичным, смело смотри на жизнь и будь счастлив!

***

Дорогой Кирилл! Сегодня день твоего ангела, и мне хочется сказать теплые слова, которые ты, несомненно, заслуживаешь. Пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна! Здоровья тебе, любви и процветания!

***

Дорогой Кирилл! Пускай твоя твердость и правильный взгляд на жизнь приведут тебя к огромному успеху. Желаем всегда занимать только первые места и верхние пьедесталы. Желаем никогда не отступать и не пасовать в любой ситуации. С Днем ангела тебя!

***

Кирилл, в твой светлый день желаю сполна насладиться плодами своих усилий. Пусть родные по достоинству оценят твои успехи! Пускай рядом будет прекрасная спутница и надежные друзья! Счастья тебе и крепчайшего здоровья!

***

Кирилл, поздравляю с именинами! Пусть хранят твое спокойствие атланты, пусть твое мужество будет достойно рыцарей. Будь смел и уверен в себе, пусть сомнения не омрачают твою жизнь. Добивайся тех высот, которые ставишь перед собой, беспрекословно.

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