Именины у Ирины - это хороший повод сказать несколько теплых слов.

Сегодня, 12 января, именины Ирины по старому стилю. Корни этого имени уходят в Древнюю Грецию. Более того, оно созвучно с "Эйреной" - богиней света и покоя. Это сильные женщины с развитым чувством сопереживания.

Когда День ангела Ирины: по новому календарю - 3 января и 12,16 января - по старому.

Мы собрали на День ангела Ирины поздравления - открытки и просто теплые слова на любой вкус.

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Поздравления и открытки с Днем ангела Ирины

Милая Ирина, желаю тебе теплых впечатлений, верных и добрых друзей! Пусть горе и неприятности минуют тебя на твоем пути!

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Ирочка, пусть твой ангел хранит тебя по жизни! Хочется пожелать, чтоб все твои проблемы решались наилучшим образом, близкие всегда были рядом и чудеса случались сплошь и рядом.

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С именинами тебя, Ира! Желаю тебе успехов и мирного неба над головой! Пусть все невзгоды тают на твоем пути, оставляя цветы радости и позитива!

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Родная, поздравляем тебя с днем Ирины! Пусть твою жизнь наполняют путешествия, открытия, домашнее тепло и большие свершения. Желаю тебе потрясающего будущего и добра!

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