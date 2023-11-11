В день ангела Анастасии 11 ноября поздравьте с именинами всех знакомых Насть.

Православная церковь Украины ежегодно по старому стилю отмечает День ангела Анастасии 11 ноября, в честь великомученицы Анастасии Римской. В этот день можно поздравить с именинами Анастасии знакомых Насть. А сами обладательницы этого красивого имени могут обратиться к одноименной святой с любой молитвой, и их просьбу обязательно услышат.

День ангела Анастасии 2023 по новому (новоюлианскому) календарю отмечался 29 октября.

Анастасия - значение имени

Женское имя Анастасия произошло от мужского Анастасий родом из Древней Греции. Из древнегреческого имя означает "воскрешенная", "возрожденная", "возвращённая к жизни".

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Характер имени Анастасия мечтательный и доверчивый. Обладательницы этого имени не теряют доброты и некой наивности после взросления. Они стараются мыслить оптимистично в любой ситуации. Любят заботиться о других и часто связывают с этим свою профессию. Однако слабой Анастасию назвать совсем нельзя. Такая женщина умеет быть решительной и твердой в трудных ситуациях.

Поздравления с днем ангела Анастасии

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

Я с Днем святой Анастасии

Тебя хочу поздравить, Настя.

Тебя ждут дни пусть золотые.

Здоровья, сил тебе и счастья.

Тебе пусть ангел помогает

Во всех делах и начинаньях,

Хранит тебя, оберегает

И исполняет все желанья.

***

Святая нас Анастасия

От чар нечистых защитит,

А если нужно, то красиво

От всех болезней исцелит,

Я вас сердечно поздравляю

В сей праздник праведной святой,

Успехов разных вам желаю,

Ну а болезни - ни одной!

***

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

***

Анастасия - музыкой звучит

В моей душе прекрасное столь имя.

Анастасия - пусть благословит

Тебя судьба вовеки и отныне.

Анастасия - в этот день и час

Сияй ты ярче тысячи созвездий.

Анастасия - этот мир для нас

И мы с тобой навеки будем вместе!

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной. Пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

***

В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

***

В сегодняшний День святой Анастасии хочу поздравить всех с этим праздником! Хочется пожелать вам мужества при преодолении любых сложных жизненных ситуаций. Пусть память о святой Анастасии не даёт вам терять веру в лучшее! И пусть эта вера в вас постоянно растёт и крепнет!

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Сегодня день Святой Анастасии, что покровительствует в болезнях и помогает тем, кто был несправедливо осужден. Пусть же в день памяти этой святой все ложные наветы развеются, а все больные и немощные выздоравливают как можно быстрее и легче.

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