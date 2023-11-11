Православная церковь Украины ежегодно по старому стилю отмечает День ангела Анастасии 11 ноября, в честь великомученицы Анастасии Римской. В этот день можно поздравить с именинами Анастасии знакомых Насть. А сами обладательницы этого красивого имени могут обратиться к одноименной святой с любой молитвой, и их просьбу обязательно услышат.
День ангела Анастасии 2023 по новому (новоюлианскому) календарю отмечался 29 октября.
Анастасия - значение имени
Женское имя Анастасия произошло от мужского Анастасий родом из Древней Греции. Из древнегреческого имя означает "воскрешенная", "возрожденная", "возвращённая к жизни".
Характер имени Анастасия мечтательный и доверчивый. Обладательницы этого имени не теряют доброты и некой наивности после взросления. Они стараются мыслить оптимистично в любой ситуации. Любят заботиться о других и часто связывают с этим свою профессию. Однако слабой Анастасию назвать совсем нельзя. Такая женщина умеет быть решительной и твердой в трудных ситуациях.
Поздравления с днем ангела Анастасии
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
***
Я с Днем святой Анастасии
Тебя хочу поздравить, Настя.
Тебя ждут дни пусть золотые.
Здоровья, сил тебе и счастья.
Тебе пусть ангел помогает
Во всех делах и начинаньях,
Хранит тебя, оберегает
И исполняет все желанья.
***
Святая нас Анастасия
От чар нечистых защитит,
А если нужно, то красиво
От всех болезней исцелит,
Я вас сердечно поздравляю
В сей праздник праведной святой,
Успехов разных вам желаю,
Ну а болезни - ни одной!
***
Пусть тебе Анастасия
В жизни помогает,
Утешает, коли беды,
Веру укрепляет.
Даст тебе большие силы
На дела благие,
Пусть возрадуется дух твой
В день Анастасии!
***
Анастасия - музыкой звучит
В моей душе прекрасное столь имя.
Анастасия - пусть благословит
Тебя судьба вовеки и отныне.
Анастасия - в этот день и час
Сияй ты ярче тысячи созвездий.
Анастасия - этот мир для нас
И мы с тобой навеки будем вместе!
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Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной. Пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
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Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
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В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
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В сегодняшний День святой Анастасии хочу поздравить всех с этим праздником! Хочется пожелать вам мужества при преодолении любых сложных жизненных ситуаций. Пусть память о святой Анастасии не даёт вам терять веру в лучшее! И пусть эта вера в вас постоянно растёт и крепнет!
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Сегодня день Святой Анастасии, что покровительствует в болезнях и помогает тем, кто был несправедливо осужден. Пусть же в день памяти этой святой все ложные наветы развеются, а все больные и немощные выздоравливают как можно быстрее и легче.