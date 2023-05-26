Александр - одно из самых популярных имен. Оно пришло к нам из Древней Греции и в переводе значит "защитник". Уверены, что у каждого есть хотя бы один знакомый или родственник Саша. В день ангела Александра отправьте ему красивое поздравление.
Когда день ангела Александра по церковному календарю юлианскому
По юлианскому календарю именины Александра отмечают в такие даты:
- 8, 10, 14, 17, 31 января;
- 7, 17, 19, 20, 21 февраля;
- 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта;
- 9, 23, 27, 28, 30 апреля;
- 3, 4, 24, 26, 27, 29 мая;
- 1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня;
- 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 июля;
- 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 августа;
- 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 сентября;
- 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 октября;
- 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября;
- 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 декабря.
Юлианский календарь действует до 1 сентября 2023 года.
Когда день ангела Александра по церковному календарю новоюлианскому
По новоюлианскому календарю день ангела Александра смещается и будет в такие дни:
- 1, 4, 18, 26 января;
- 4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;
- 1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 27 марта;
- 10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;
- 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;
- 7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;
- 3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;
- 1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31 августа;
- 14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;
- 1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;
- 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;
- 9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.
На новоюлианский календарь церковь переходит с 1 сентября 2023 года.
С днем ангела Александра - поздравления в стихах, прозе и открытки
Пусть ангел пристально следит,
Чтоб в жизни не встречал ты горя,
Всегда чтоб, Саша, впереди
Ждало тебя успехов море!
Отводит пусть невзгоды все
Великой, наивысшей силой,
Чтобы по белой полосе
Ты шёл к победам горделиво!
***
С днем ангела, Александр! Пусть таким же смелым и внимательным будет твой ангел по отношению к тебе. Будь всегда целеустремленным, успешным, а небеса лишь помогают достигать целей легко и просто. Поздравляю!
***
День именин у Александра нынче!
Ты будь незримо ангелом храним,
И добрая удача по привычке
Пусть всем делам способствует твоим!
На планы все даст Бог благословенье,
Успехи дружно, словно строй, придут,
А горестные мысли даже тенью
Вовек вблизи тебя не проскользнут!
***
От всего сердца, Саша, желаю тебе наполнять каждый свой денек радостью, добром и успехами! Пусть в твоей жизни будут всегда рядом родные люди и близкие друзья, которые поддержат в любой ситуации! Оставайся таким же открытым, целеустремленным и жизнерадостным! И пусть все мечты сбудутся!
***
С именинами, Саша, пускай
Бережет тебя ангел всегда!
Будь здоров, полон сил, не хворай,
Чтоб, как минимум, жил ты до ста!
Пусть душа твоя будет полна
Лишь добра, позитива и света!
Жизнь для счастья тебе, Саш, дана,
Ты всегда, каждый день, помни это!
***
Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!
***
У ангела хлопот невпроворот,
Он Александра честно охраняет
От рисков и от будничных забот,
От тех людей, что злобу излучают.
А ты будь, Саша, радостям открыт
И не ленись свершать дела благие.
И пусть к тебе всё доброе летит,
И мимо мчат опасности любые!
***
Александр, от всей души поздравляю тебя с праздником! Желаю океан позитива, реки здоровья, моря удачи и только хорошие ветра перемен. Пусть сбудутся все мечты и планы и жизнь будет налаживаться с каждым днём всё сильнее!
***
Александр, в жизни этой
Будь ты ангелом храним.
Пусть он сам спешит с рассветом,
За плечом порхать твоим!
А от зла и невезений
Укрывает пусть крылом,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Жизнь ты строил день за днём!
***
Поздравляем с днем ангела замечательного человека, который умеет обворожить своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Саша, пускай судьба всегда будет благосклонной к тебе. Желаем всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. Пускай она всегда будет наполнена успехом, победами и добром.
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