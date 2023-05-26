Именины Александра отмечаются много раз в году, в том числе и 26 мая - по старому, юлианскому календарю, по новоюлианскому даты именин смещаются.

Александр - одно из самых популярных имен. Оно пришло к нам из Древней Греции и в переводе значит "защитник". Уверены, что у каждого есть хотя бы один знакомый или родственник Саша. В день ангела Александра отправьте ему красивое поздравление.

Когда день ангела Александра по церковному календарю юлианскому

По юлианскому календарю именины Александра отмечают в такие даты:

8, 10, 14, 17, 31 января;

7, 17, 19, 20, 21 февраля;

6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта;

9, 23, 27, 28, 30 апреля;

3, 4, 24, 26, 27, 29 мая;

1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня;

6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 июля;

2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 августа;

3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 сентября;

3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 октября;

2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября;

2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 декабря.

Юлианский календарь действует до 1 сентября 2023 года.

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Когда день ангела Александра по церковному календарю новоюлианскому

По новоюлианскому календарю день ангела Александра смещается и будет в такие дни:

1, 4, 18, 26 января;

4, 6, 7, 8, 22, 24, 26 февраля;

1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 27 марта;

10, 14, 15, 17, 20, 21 апреля;

11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 29 мая;

7, 9, 10, 13, 14, 23, 28 июня;

3, 6, 8, 9, 10, 20, 25, 29 июля;

1, 12, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 31 августа;

14, 17, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 30 сентября;

1, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31 октября;

1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14,, 21, 20, 23, 24, 25 ноября;

9, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 28 декабря.

На новоюлианский календарь церковь переходит с 1 сентября 2023 года.

С днем ангела Александра - поздравления в стихах, прозе и открытки

Пусть ангел пристально следит,

Чтоб в жизни не встречал ты горя,

Всегда чтоб, Саша, впереди

Ждало тебя успехов море!

Отводит пусть невзгоды все

Великой, наивысшей силой,

Чтобы по белой полосе

Ты шёл к победам горделиво!

***

С днем ангела, Александр! Пусть таким же смелым и внимательным будет твой ангел по отношению к тебе. Будь всегда целеустремленным, успешным, а небеса лишь помогают достигать целей легко и просто. Поздравляю!

***

День именин у Александра нынче!

Ты будь незримо ангелом храним,

И добрая удача по привычке

Пусть всем делам способствует твоим!

На планы все даст Бог благословенье,

Успехи дружно, словно строй, придут,

А горестные мысли даже тенью

Вовек вблизи тебя не проскользнут!

***

От всего сердца, Саша, желаю тебе наполнять каждый свой денек радостью, добром и успехами! Пусть в твоей жизни будут всегда рядом родные люди и близкие друзья, которые поддержат в любой ситуации! Оставайся таким же открытым, целеустремленным и жизнерадостным! И пусть все мечты сбудутся!

***

С именинами, Саша, пускай

Бережет тебя ангел всегда!

Будь здоров, полон сил, не хворай,

Чтоб, как минимум, жил ты до ста!

Пусть душа твоя будет полна

Лишь добра, позитива и света!

Жизнь для счастья тебе, Саш, дана,

Ты всегда, каждый день, помни это!

***

Саша, пускай в твоей жизни происходят только радостные перемены, пускай тебя ждут блестящие успехи и достижения, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Желаю тебе любить и быть любимым, иметь только верных друзей и всегда оставаться крепким, сильным и здоровым мужчиной!

***

У ангела хлопот невпроворот,

Он Александра честно охраняет

От рисков и от будничных забот,

От тех людей, что злобу излучают.

А ты будь, Саша, радостям открыт

И не ленись свершать дела благие.

И пусть к тебе всё доброе летит,

И мимо мчат опасности любые!

***

Александр, от всей души поздравляю тебя с праздником! Желаю океан позитива, реки здоровья, моря удачи и только хорошие ветра перемен. Пусть сбудутся все мечты и планы и жизнь будет налаживаться с каждым днём всё сильнее!

***

Александр, в жизни этой

Будь ты ангелом храним.

Пусть он сам спешит с рассветом,

За плечом порхать твоим!

А от зла и невезений

Укрывает пусть крылом,

Чтоб с прекрасным настроеньем

Жизнь ты строил день за днём!

***

Поздравляем с днем ангела замечательного человека, который умеет обворожить своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Саша, пускай судьба всегда будет благосклонной к тебе. Желаем всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. Пускай она всегда будет наполнена успехом, победами и добром.

Ранее мы также рассказывали, какое значение имени Александр и о его характере.

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