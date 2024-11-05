Именины - это особенный день для христианина, когда церковь чтит память святого с его именем. В честь такого события человек может обратиться с молитвой к небесному тезке. Главным днём ангела человека считается ближайший к его дате рождения.
Верующие родители часто выбирают имя ребенка из церковного календаря. Если мальчика или девочку назвать в честь святого, которого чествуют в дату рождения малыша, то у новорожденного появится свой ангел-хранитель.
Мы рассказали, у кого день ангела 5 ноября по новому и по старому церковному календарю, а также назвали значение каждого имени.
День ангела сегодня 5 ноября по новому стилю
Гавриил - произошло от древнееврейского Габриэль, что означает "Божьий воин".
Григорий - имя древнегреческого происхождения, которое означает "бодрстовать", "не спать", "быть бдительным".
Тимофей - форма греческого имени Тимотеос - "тот, кто почитает Бога".
Именины сегодня 5 ноября по старому стилю
Александр - имя древнегреческого происхождения, значение которого - "защитник людей".
Владимир - от древнерусского Володимѣръ - "славный правитель", "великий правитель".
Емельян - от латинского слова aemulus, что означает "ревнивый", "неуступчивый", "соперник".
Игнатий - от латинского ignis - "огонь".
Максим - форма древнеримского родового имени Maximus, что значит "величайший".
Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Яков - происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".
Ефросинья - форма древнегреческого имени Эуфросюне - "радостная", "веселая".