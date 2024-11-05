По новому стилю 5 ноября отмечаются именины трёх имен.

Именины - это особенный день для христианина, когда церковь чтит память святого с его именем. В честь такого события человек может обратиться с молитвой к небесному тезке. Главным днём ангела человека считается ближайший к его дате рождения.

Верующие родители часто выбирают имя ребенка из церковного календаря. Если мальчика или девочку назвать в честь святого, которого чествуют в дату рождения малыша, то у новорожденного появится свой ангел-хранитель.

Мы рассказали, у кого день ангела 5 ноября по новому и по старому церковному календарю, а также назвали значение каждого имени.

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День ангела сегодня 5 ноября по новому стилю

Гавриил - произошло от древнееврейского Габриэль, что означает "Божьий воин".

Григорий - имя древнегреческого происхождения, которое означает "бодрстовать", "не спать", "быть бдительным".

Тимофей - форма греческого имени Тимотеос - "тот, кто почитает Бога".

Именины сегодня 5 ноября по старому стилю

Александр - имя древнегреческого происхождения, значение которого - "защитник людей".

Владимир - от древнерусского Володимѣръ - "славный правитель", "великий правитель".

Емельян - от латинского слова aemulus, что означает "ревнивый", "неуступчивый", "соперник".

Игнатий - от латинского ignis - "огонь".

Максим - форма древнеримского родового имени Maximus, что значит "величайший".

Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Яков - происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

Ефросинья - форма древнегреческого имени Эуфросюне - "радостная", "веселая".

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