Не забудьте поздравить Макара, Александру, Екатерину и других.

День ангела является христианским праздником, который люди отмечают в честь своих святых тезок. Сейчас он чаще ассоциируется с именинами. Что значат имена тех, кто сегодня отмечает День ангела, а также открытки для них - далее в материале.

У кого именины сегодня - новый календарь

Антон - этот мужчина склонен к крайностям, болезненно реагирует на критику, быстро учится и сентиментален.

Василиса - эти женщины мстительны, злопамятны, но в то же время хорошие, преданные и оптимистичные.

Видео дня

Макар - мужчины с этим именем твердые и рассудительные. Они очень честные и вызывают доверие.

Михаил - представители этого имени уязвимы, азартны и любознательны. Всегда жалеют, если поступили плохо.

Александра - открытая, справедливая женщина. Она очень умная, харизматичная и энергичная. Значение имени - "покровительница".

Кто празднует по старому календарю именины

День ангела сегодня некоторые отмечают и по старому стилю.

Владимир - это имя несет в себе честь и благие деяния. Такие мужчины умело решают конфликты, самодостаточны, властные и сильные.

Геннадий - эти мужчины с детства хорошо адаптируются к любым обстоятельствам и учатся манипулировать другими. При этом все неприятности они встречают спокойно.

Иван - из него получается хороший отец и семьянин. Он сострадательный, имеет много увлечений и умный.

Екатерина - сдержанная, "величественно спокойная" и доброжелательная женщина. Часто склонна к вспышкам гнева.

Федор - эти мужчины напористые, обладают хорошим вкусом и умеют все делать руками. Очень скрупулезные и ответственные.

Вас также могут заинтересовать новости: