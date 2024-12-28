28 декабря свои именины отмечают обладательницы восьми женских и многих мужских имен.

Именинами называют день, когда церковь чествует память святого с нашим именем. У обладателей большинства имён несколько Дней ангела в году. Верующие родители могут выбрать имя для ребенка в честь одного из святых, которых чтят в дату рождения малыша. Тогда новорожденный получит ангела-хранителя.

Мы рассказали, у кого День ангела 28 декабря по старому и новому церковным календарям. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали красивые картинки с поздравлениями.

У кого именины 28 декабря по новому стилю

Вениамин - образовано от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Видео дня

Георгий, Егор - произошло от греческого слова георгос, что переводится как "земледелец".

Иван - имя древнееврейского происхождения, что означает "помилованный Богом".

Лаврентий - "житель города Лаврент".

Марк - от латинского слова маркус, то есть "молоток".

Агриппина - от римского родового имени Агриппа, что означает "лошадь".

Анна - от древнееврейского имени Ханна - "благодать", "милость".

Варвара - произошло от древнегреческого слова барбарос, что обозначало чужеземцев.

Ефросиния - современная форма древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

Евдокия - в переводе с древнегреческого - "благоволение".

Мотрена - в переводе с латинского - "почтенная замужняя женщина".

Наталья - имя, которое образовано от латинского словосочетания Natalis Domini - "Рождество Христово", "рождественская".

Кто отмечает День ангела сегодня по старому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

Василий - образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Илларион - имя греческого происхождения, от греческого слова хиларос - "радостный".

Павел - имя древнеримского происхождения, которое переводится как "младший", "скромный".

Степан - украинский вариант древнегреческого имени Стефанос - "венок".

Сюзанна - от древнееврейского имени Шошана - "белая лилия".

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