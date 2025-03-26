Среди именинников Анна, Алла, Лариса и другие.

День ангела - это не только повод отправить близким красивую открытку, но и возможность позаботиться о своей душе. Накануне именин стоит прийти на вечерню службу, а на следующий день утром - причаститься.

Именины 26 марта - кого поздравить по новому календарю

Василий - флегматичный, серьезный, добрый и жизнерадостный человек.

Гаврил - его легко обидеть, но все можно исправить разговором по душам.

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Прасковья - значение имени "недолго до зимы осталось". Это жизнерадостные, рассудительные и коммуникабельные женщины.

Степан - поверхностный и простой, не умеет хитрить и плести интриги.

Алла - настойчивая, самостоятельная, твердая женщина, которая умеет отстаивать свои интересы.

Анна - артистичная и талантливая, все ей дается без лишних усилий.

Лариса - за маской целеустремленности и беззаботности она прячет страх, тревогу и неуверенность.

Именины сегодня - кто отмечает по старому стилю

Григорий - активный, открытый и имеет стремление к познанию.

Михаил - склонен отстраняться, общительный, умный и активный.

Николай - обладатель аналитического ума, принимает свои решения сам и склонен к неожиданным решениям.

Александр - настойчивый, целеустремленный, практичный и интересный человек.

Кристина - значение имени "посвященная Христу". Наблюдательная, практичная, с твердым характером и умением предвидеть события.

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