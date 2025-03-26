День ангела - это не только повод отправить близким красивую открытку, но и возможность позаботиться о своей душе. Накануне именин стоит прийти на вечерню службу, а на следующий день утром - причаститься.
Именины 26 марта - кого поздравить по новому календарю
Василий - флегматичный, серьезный, добрый и жизнерадостный человек.
Гаврил - его легко обидеть, но все можно исправить разговором по душам.
Прасковья - значение имени "недолго до зимы осталось". Это жизнерадостные, рассудительные и коммуникабельные женщины.
Степан - поверхностный и простой, не умеет хитрить и плести интриги.
Алла - настойчивая, самостоятельная, твердая женщина, которая умеет отстаивать свои интересы.
Анна - артистичная и талантливая, все ей дается без лишних усилий.
Лариса - за маской целеустремленности и беззаботности она прячет страх, тревогу и неуверенность.
Именины сегодня - кто отмечает по старому стилю
Григорий - активный, открытый и имеет стремление к познанию.
Михаил - склонен отстраняться, общительный, умный и активный.
Николай - обладатель аналитического ума, принимает свои решения сам и склонен к неожиданным решениям.
Александр - настойчивый, целеустремленный, практичный и интересный человек.
Кристина - значение имени "посвященная Христу". Наблюдательная, практичная, с твердым характером и умением предвидеть события.