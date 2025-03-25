Сегодня поздравляем Савву, Владимира, Григория и других.

День ангела - это один из христианских праздников, который в народе чаще отмечают как именины.

В этот день многие поздравляют своих близких открытками, но вот самим виновникам торжества не стоит устраивать каких-либо застолий. По этому случаю лучше сходить в храм, исповедаться и причаститься.

Именины сегодня - кто празднует по новому стилю

Савва - из арамейского значения имени "старец". Он с детства рассудительный и добродушный, но имеет значительный недостаток - чрезмерно вспыльчивый.

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Тихон - серьезный, самостоятельный и доброжелательный мужчина, который не поддается эмоциям.

Именины 25 марта - старый церковный календарь

Владимир - по психотипу интроверт, но становится неуправляемым и агрессивным, если его вывести из себя. Успокаивается, выплеснув весь негатив.

Вольдемар - трудолюбивый, напролом идет к цели и преодолевает все препятствия. Всегда добивается того, о чем мечтает.

Григорий - максималист, у которого характер имеет как негативные, так и позитивные черты.

Дмитрий - открытый к общению, практичный и коммуникабельный человек.

Иван - преданный, общительный, волевой и отзывчивый человек, который ценит дружбу.

Константин - значение имени происходит от латинского "стойкий". Однако его носитель часто импульсивный, доброжелательный и охотно помогает другим.

Александр - самостоятельный, с детства любит одиночество, но и в компании друзей ему будет комфортно.

Семен - добрый, любознательный и терпеливый, хорошо организован и не любит сидеть без дела.

Сергей - жизнерадостный, добрый и легкоранимый. С возрастом становится мужественным и упорным.

Ян - прирожденный руководитель, но его независимый характер может приводить к проблемам.

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