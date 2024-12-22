Именины 22 декабря отмечают Анна, Анастасия и обладатели нескольких мужских имён.

Днем ангела называют дату, когда церковь чествуют память святого с таким же именем, как у нас. В свой день именин можно обратиться с молитвой к одноименному святому, и он обязательно вас услышит.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 22 декабря по новому и старому церковному стилю. А также собрали красивые открытки, которыми можно поздравить близких именинников.

У кого сегодня День ангела 22 декабря по новому стилю

Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия Деметры.

Видео дня

Федор - современная форма древнегреческого имени Феодорос - "дар Божий", "дарованный Богом".

Анастасия - происходит от древнегреческого слова анастасиос, что означает "воскресшая".

У кого именины сегодня 22 декабря по старому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Владимир - имя древнеславянского происхождения, что означает "славный властитель", "повелитель мира".

Софрон - в переводе с древнегреческого "мудрый", "здравомыслящий".

Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Анна - происходит от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Вас также могут заинтересовать новости: