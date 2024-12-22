Днем ангела называют дату, когда церковь чествуют память святого с таким же именем, как у нас. В свой день именин можно обратиться с молитвой к одноименному святому, и он обязательно вас услышит.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела 22 декабря по новому и старому церковному стилю. А также собрали красивые открытки, которыми можно поздравить близких именинников.
У кого сегодня День ангела 22 декабря по новому стилю
Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия Деметры.
Федор - современная форма древнегреческого имени Феодорос - "дар Божий", "дарованный Богом".
Анастасия - происходит от древнегреческого слова анастасиос, что означает "воскресшая".
У кого именины сегодня 22 декабря по старому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Владимир - имя древнеславянского происхождения, что означает "славный властитель", "повелитель мира".
Софрон - в переводе с древнегреческого "мудрый", "здравомыслящий".
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".
Анна - происходит от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".