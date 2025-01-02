В церковном календаре каждый день года посвящен памяти определенных святых. Их тезки в соответствующий день отмечают свои именины. Мы рассказали, кого стоит поздравить с Днем ангела 2 января по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого сегодняшнего именинника и собрали красивые поздравления с Днем ангела.
У кого День ангела сегодня 2 января по новому стилю
Василий - в переводе с греческого означает "царский".
Кузьма - произошло от греческого имени Космас, что значит "порядок", "мир", "вселенная".
Марк - имя древнеримского происхождения, что значит "молот".
Петр - от греческого имени Петрос - "камень", "скала".
Серафим - в переводе с древнееврейского - "огненный".
Иулания, Ульяна, Юлиана - современные формы древнеримского имени Юлианус - "июльская", "пушистая".
Чьи именины сегодня 2 января по старому стилю
Антон - от древнегреческого слова антао - "вступать
Даниил - образовано от древнееврейского имени Даниэль - "божественный", "справедливый".
Иван, Ян - имена древнееврейского происхождения, от иудейского Йоханан - "Бог милостив".
Игнат - от латинского слова игнис, что переводится как "огненный".