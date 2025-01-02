Узнайте, кто именинник сегодняшней даты и как красиво поздравить близких с Днем ангела.

В церковном календаре каждый день года посвящен памяти определенных святых. Их тезки в соответствующий день отмечают свои именины. Мы рассказали, кого стоит поздравить с Днем ангела 2 января по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого сегодняшнего именинника и собрали красивые поздравления с Днем ангела.

У кого День ангела сегодня 2 января по новому стилю

Василий - в переводе с греческого означает "царский".

Кузьма - произошло от греческого имени Космас, что значит "порядок", "мир", "вселенная".

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Марк - имя древнеримского происхождения, что значит "молот".

Петр - от греческого имени Петрос - "камень", "скала".

Серафим - в переводе с древнееврейского - "огненный".

Иулания, Ульяна, Юлиана - современные формы древнеримского имени Юлианус - "июльская", "пушистая".

Чьи именины сегодня 2 января по старому стилю

Антон - от древнегреческого слова антао - "вступать

Даниил - образовано от древнееврейского имени Даниэль - "божественный", "справедливый".

Иван, Ян - имена древнееврейского происхождения, от иудейского Йоханан - "Бог милостив".

Игнат - от латинского слова игнис, что переводится как "огненный".

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