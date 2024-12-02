День ангела - это праздник, когда церковь чествует святых с таким же именем, как у нас. Родители-христиане стараются выбрать имя для ребенка из списка именин за день рождения мальчика или девочки. Они верят, что одноименный святой будет оберегать малыша, и имя станет оберегом.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела 2 ноября, и назвали значение имени каждого именинника. Публикуем списки по двум церковным календарям - новому, который действует с сентября 2023 года, и старому.
У кого День ангела сегодня 2 ноября по новому стилю
Андрей - образовано от древнегреческого имени Андреас, что означает "мужчина", "мужественный".
Борис - имя древнеславянского происхождения, которое значит "славный в борьбе", "великий боец".
Владимир - имя древнерусского происхождения, которое переводится как "знаменитый правитель", "повелитель мира".
Дмитрий - образовано от Деметры, древнегреческой богини земледелия и плодородия.
Иван - от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Господь милостив".
Кирилл - от греческого слова кюриос - "владыка", "властелин".
Константин - имя латинского происхождения, от слова constans - "постоянный", "стойкий".
Матвей - современная форма древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".
Моисей - древнее еврейское имя, которое означает "спасенный из воды".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел - римское имя, образованное от латинского слова paulus - "маленький", "небольшой".
Сергей - имя древнеримского происхождения, которое означает "знатного происхождения", "высокорожденный".
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок".
Федор - украинский вариант древнегреческого Феодорос - "дар Божий".
Антонина - от греческого слова антао "соперница", "вступающая в битву".
Вера - имя, которое буквально означает "вера" - одно из христианских добродетелей.
Тамара - образовано от древнееврейского имени Тамар, что значит "финиковая пальма".
Маргарита - от древнегреческого слова маргаритес - "жемчужина".
Мария - современная форма древнего еврейского имени Мирьям - "блаженная", "любимая", "госпожа".
У кого именины сегодня 2 ноября по старому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Валентин - имя латинского происхождения, от римского родового имени Valens - "здоровый", "сильный", "крепкий".
Геннадий - от древнегреческого слова геннадас, которое переводится как "благородный".
Денис - образовано от древнегреческого бога виноделия Дионисия.
Дмитрий - произошло от Деметры, древнегреческой богини земледелия и плодородия.
Иван - от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Господь милостив".
Константин - имя латинского происхождения - "постоянный", "стойкий".
Леонид - происходит древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва".
Михаил - древнее имя еврейского происхождения, в переводе с иврита - "кто как Бог?", "никто не равен Богу".
Петр - от древнегреческого имени Петрос, что означает "твердый, как камень".
Семен - образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Сергей - имя древнеримского происхождения - "знатного происхождения", "высокорожденный".
Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Федор - украинский вариант древнегреческого Феодорос - "дар Божий".
Яков - современная форма древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".