2 декабря свои именины отмечают обладатели многих имён, среди которых Тамара, Андрей и Иван.

День ангела - это праздник, когда церковь чествует святых с таким же именем, как у нас. Родители-христиане стараются выбрать имя для ребенка из списка именин за день рождения мальчика или девочки. Они верят, что одноименный святой будет оберегать малыша, и имя станет оберегом.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 2 ноября, и назвали значение имени каждого именинника. Публикуем списки по двум церковным календарям - новому, который действует с сентября 2023 года, и старому.

У кого День ангела сегодня 2 ноября по новому стилю

Андрей - образовано от древнегреческого имени Андреас, что означает "мужчина", "мужественный".

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Борис - имя древнеславянского происхождения, которое значит "славный в борьбе", "великий боец".

Владимир - имя древнерусского происхождения, которое переводится как "знаменитый правитель", "повелитель мира".

Дмитрий - образовано от Деметры, древнегреческой богини земледелия и плодородия.

Иван - от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Господь милостив".

Кирилл - от греческого слова кюриос - "владыка", "властелин".

Константин - имя латинского происхождения, от слова constans - "постоянный", "стойкий".

Матвей - современная форма древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".

Моисей - древнее еврейское имя, которое означает "спасенный из воды".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел - римское имя, образованное от латинского слова paulus - "маленький", "небольшой".

Сергей - имя древнеримского происхождения, которое означает "знатного происхождения", "высокорожденный".

Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок".

Федор - украинский вариант древнегреческого Феодорос - "дар Божий".

Антонина - от греческого слова антао "соперница", "вступающая в битву".

Вера - имя, которое буквально означает "вера" - одно из христианских добродетелей.

Тамара - образовано от древнееврейского имени Тамар, что значит "финиковая пальма".

Маргарита - от древнегреческого слова маргаритес - "жемчужина".

Мария - современная форма древнего еврейского имени Мирьям - "блаженная", "любимая", "госпожа".

У кого именины сегодня 2 ноября по старому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".

Валентин - имя латинского происхождения, от римского родового имени Valens - "здоровый", "сильный", "крепкий".

Геннадий - от древнегреческого слова геннадас, которое переводится как "благородный".

Денис - образовано от древнегреческого бога виноделия Дионисия.

Дмитрий - произошло от Деметры, древнегреческой богини земледелия и плодородия.

Иван - от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Господь милостив".

Константин - имя латинского происхождения - "постоянный", "стойкий".

Леонид - происходит древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва".

Михаил - древнее имя еврейского происхождения, в переводе с иврита - "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Петр - от древнегреческого имени Петрос, что означает "твердый, как камень".

Семен - образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Сергей - имя древнеримского происхождения - "знатного происхождения", "высокорожденный".

Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Федор - украинский вариант древнегреческого Феодорос - "дар Божий".

Яков - современная форма древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

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