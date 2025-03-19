День ангела сегодня празднуют Дмитрий, Елена, Иван и другие.

Не забудьте поздравить своих близких, ведь сегодня День ангела. По этому случаю УНИАН подобрал красивые открытки с поздравлениями для именинников. Если праздник у вас, то стоит обратиться с молитвой к своему ангелу-хранителю.

У кого именины сегодня - новый церковный календарь

Дмитрий - носители этого имени добродушные, коммуникабельные, практичные и волевые. Иногда им не хватает дипломатичности и чувства такта.

Иван - нерешительный, импульсивный и добродушный. Порой наивный и доверчивый, но в то же время ответственный и рассудительный.

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Иннокентий - значение имени с латыни "незлобивый" и "безупречный". С первого взгляда он может показаться спокойным и мирным, но чаще носитель этого имени вспыльчивый и ранимый. Также он романтичен и любит общаться с близкими.

Дарья - артистичная и общительная, стремится командовать, но ей не хватает трудолюбия. Эти женщины хорошие хозяйки и верные жены.

София - активная, стремится к новым знаниям и впечатлениям, имеет богатый внутренний мир. В детстве она подвижная и любопытная.

Именины 19 марта по старому стилю

Аркадий - любознательный, уверенный в себе, жизнерадостный и энергичный. Также он привлекательный, остроумный и прямолинейный.

Константин - рассудительный, доброжелательный экстраверт. Он неординарный и с ним не бывает скучно.

Максим - имеет своеобразное мышление, честолюбивый, доброжелательный и открытый, не любит быть один.

Теодор - значение имени с древнегреческого "Божий дар". Это оптимистичный, дисциплинированный, творческий и доброжелательный человек.

Федор - напористый, независимый, основательный и целеустремленный. Представитель этого имени педантичный, крепкий и надежный.

Юлиан - имеет богатое воображение, неплохую память и различные таланты. По характеру смелый, мужественный и настоящий лидер.

Илона - любит вечеринки с друзьями и активную жизнь. Очень общительная, правдивая, но не терпит чужие и свои недостатки, перфекционистка.

Елена - интересная, невероятно женственная, но с сильным внутренним стержнем. Она требовательна к себе, любит поболтать, а в нужные моменты проявляет решительность и храбрость.

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