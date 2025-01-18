Сегодня именины у Владимира, Евгении, Дмитрия и других.

День ангела сегодня, 18 января, является знаменательным для разных мужчин и женщин. Его стоит отпраздновать в кругу семьи, хотя в некоторых случая достаточно и милой открытки.

Кроме того, именины могут быть хорошим поводом в подборе имени для будущего ребенка.

День ангела по новому календарю

Афанасий - носители этого имени мягкие, добрые и альтруистичные. Они старательные и настойчивые.

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Владимир - эти мужчины опрятные, агрессивные и стремятся быть во всем образцом. Они любят порядок и оптимистичны.

Вольдемар - они позитивные, решительные и свободолюбивые. Эти люди мужественные, настоящие джентльмены.

Дмитрий - представители этого имени волевые, коммуникабельные и одаренные от природы. Они имеют тонкую интуицию и прямолинейны.

Евгений - это добродушные, благородные и миролюбивые мужчины. Им присуща мечтательность, эрудиция и ранимость.

Емельян - носители этого имени спокойные, невозмутимые и имеют хорошую память. Они рассудительны и смелы.

Илларион - общительные, веселые и жизнерадостные мужчины, который не вступает в конфликты.

Кирилл - носители этого имени противоречивые, честолюбивые и умные, им везет во всех начинаниях.

Максим - мужчины с этим именем открыты, доброжелательны и не выносят одиночества. Они талантливы и доверчивы.

Михаил - это добродушные, самолюбивые мужчины с юмором, которые умеют противостоять обидчикам.

Николай - представители этого имени склонны к самоанализу, бескорыстные, честные и искренние.

Александр - этот мужчина сильный, умный и харизматичный. Он открытый, справедливый и активный.

Сергей (также по старому стилю) - это непредсказуемые мужчины, с которыми невозможно не ссориться. Они открыты к новому, креативны и общительны.

Эмиль - носители этого имени осторожные, молчаливые интроверты. Они углублены в себя, но при этом верные и надежные друзья.

Ксения - представительницы этого имени хладнокровные, чувствительные и эмоциональные. Они искренние и доверчивые.

Мария - это умные, эрудированные, честные и ответственные женщины. Они хорошие стратеги и всегда просчитывают все варианты.

Оксана - женщины с этим именем импульсивные, настойчивые и последовательные. Они очень умны и легко обижаются.

Именины по старому календарю

Григорий - представители этого имени активные, несколько импульсивные и дерзкие мужчины. Они также решительные и заботливые.

Иосиф - это упрямые, самолюбивые мужчины, но добрые от природы и приятные в общении. Они порядочные и всегда помогают друзьям.

Лукьян - мужчины с этим именем могут казаться холодными, но на самом деле открытые и общительные. Они боятся одиночества и очень честные.

Матвей - носители этого имени настоящие дипломаты и миротворцы. Они скромные, с живым характером и не терпят чужие недостатки.

Роман - это жизнелюбивые, веселые и оптимистичные люди. Они консервативны, легко заводят знакомства и любят спорт.

Фома - это любознательные и тактичные мужчины. Они неторопливы, мало говорят, но известны хорошим чувством юмора.

Аполлинария - имеет древнеримское происхождение. Значение имени "посвященная Аполлону". Обычно это отзывчивые, ответственные и доброжелательные женщины. Они заботливые, красивые и интеллигентные.

Евгения - это добрые, сострадательные женщины, которые не терпят измен. У них часто нет настоящих друзей и они могут быть резкими.

Татьяна - это решительные, властные и самоуверенные женщины, которые никогда не признают всех ошибок. Они упрямы и не умеют идти на компромисс.

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