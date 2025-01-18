День ангела сегодня, 18 января, является знаменательным для разных мужчин и женщин. Его стоит отпраздновать в кругу семьи, хотя в некоторых случая достаточно и милой открытки.
Кроме того, именины могут быть хорошим поводом в подборе имени для будущего ребенка.
День ангела по новому календарю
Афанасий - носители этого имени мягкие, добрые и альтруистичные. Они старательные и настойчивые.
Владимир - эти мужчины опрятные, агрессивные и стремятся быть во всем образцом. Они любят порядок и оптимистичны.
Вольдемар - они позитивные, решительные и свободолюбивые. Эти люди мужественные, настоящие джентльмены.
Дмитрий - представители этого имени волевые, коммуникабельные и одаренные от природы. Они имеют тонкую интуицию и прямолинейны.
Евгений - это добродушные, благородные и миролюбивые мужчины. Им присуща мечтательность, эрудиция и ранимость.
Емельян - носители этого имени спокойные, невозмутимые и имеют хорошую память. Они рассудительны и смелы.
Илларион - общительные, веселые и жизнерадостные мужчины, который не вступает в конфликты.
Кирилл - носители этого имени противоречивые, честолюбивые и умные, им везет во всех начинаниях.
Максим - мужчины с этим именем открыты, доброжелательны и не выносят одиночества. Они талантливы и доверчивы.
Михаил - это добродушные, самолюбивые мужчины с юмором, которые умеют противостоять обидчикам.
Николай - представители этого имени склонны к самоанализу, бескорыстные, честные и искренние.
Александр - этот мужчина сильный, умный и харизматичный. Он открытый, справедливый и активный.
Сергей (также по старому стилю) - это непредсказуемые мужчины, с которыми невозможно не ссориться. Они открыты к новому, креативны и общительны.
Эмиль - носители этого имени осторожные, молчаливые интроверты. Они углублены в себя, но при этом верные и надежные друзья.
Ксения - представительницы этого имени хладнокровные, чувствительные и эмоциональные. Они искренние и доверчивые.
Мария - это умные, эрудированные, честные и ответственные женщины. Они хорошие стратеги и всегда просчитывают все варианты.
Оксана - женщины с этим именем импульсивные, настойчивые и последовательные. Они очень умны и легко обижаются.
Именины по старому календарю
Григорий - представители этого имени активные, несколько импульсивные и дерзкие мужчины. Они также решительные и заботливые.
Иосиф - это упрямые, самолюбивые мужчины, но добрые от природы и приятные в общении. Они порядочные и всегда помогают друзьям.
Лукьян - мужчины с этим именем могут казаться холодными, но на самом деле открытые и общительные. Они боятся одиночества и очень честные.
Матвей - носители этого имени настоящие дипломаты и миротворцы. Они скромные, с живым характером и не терпят чужие недостатки.
Роман - это жизнелюбивые, веселые и оптимистичные люди. Они консервативны, легко заводят знакомства и любят спорт.
Фома - это любознательные и тактичные мужчины. Они неторопливы, мало говорят, но известны хорошим чувством юмора.
Аполлинария - имеет древнеримское происхождение. Значение имени "посвященная Аполлону". Обычно это отзывчивые, ответственные и доброжелательные женщины. Они заботливые, красивые и интеллигентные.
Евгения - это добрые, сострадательные женщины, которые не терпят измен. У них часто нет настоящих друзей и они могут быть резкими.
Татьяна - это решительные, властные и самоуверенные женщины, которые никогда не признают всех ошибок. Они упрямы и не умеют идти на компромисс.