Именины 18 декабря отмечают обладатели нескольких мужских и двух женских имен.

Именины или День ангела - это дата церковная календаря, посвященная памяти святого с нашим именем. Верующие родители стараются подобрать имя для ребенка из списка именин в дату рождения или крещения малыша. Тогда у мальчика или девочки появится свой заботливый ангел-хранитель.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и подобрали красивые открытки, которыми можно поздравить с Днем ангела близких.

У кого именины сегодня 18 декабря по новому стилю

Виктор - в переводе с латинского языка - "победитель".

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Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое означает "славный правитель", "повелитель мира".

Иван - образовано от древнего еврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Марк - образовано от латинского слова marcus, то есть "молоток".

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, что значит "никто не равен Богу".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Семен - происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус, что переводится как "высого происхождения", "знатный".

Вера - женское имя, названное в честь одной из христианских добродетелей.

Зоя - современный вариант древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".

У кого День ангела 18 декабря по старому стилю

Геннадий - от греческого слова геннадас, что переводится как "благородный".

Захар - от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил".

Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Савва - от арамейского слова саба - "старик", "мудрец"

Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус, что переводится как "высого происхождения", "знатный".

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