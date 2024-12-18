Именины или День ангела - это дата церковная календаря, посвященная памяти святого с нашим именем. Верующие родители стараются подобрать имя для ребенка из списка именин в дату рождения или крещения малыша. Тогда у мальчика или девочки появится свой заботливый ангел-хранитель.
Мы рассказали, кто отмечает День ангела сегодня по старому и новому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и подобрали красивые открытки, которыми можно поздравить с Днем ангела близких.
У кого именины сегодня 18 декабря по новому стилю
Виктор - в переводе с латинского языка - "победитель".
Владимир - имя древнеславянского происхождения, которое означает "славный правитель", "повелитель мира".
Иван - образовано от древнего еврейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Марк - образовано от латинского слова marcus, то есть "молоток".
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, что значит "никто не равен Богу".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Семен - происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус, что переводится как "высого происхождения", "знатный".
Вера - женское имя, названное в честь одной из христианских добродетелей.
Зоя - современный вариант древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".
У кого День ангела 18 декабря по старому стилю
Геннадий - от греческого слова геннадас, что переводится как "благородный".
Захар - от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил".
Илья - от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Савва - от арамейского слова саба - "старик", "мудрец"
Сергей - произошло от древнеримского имени Сергиус, что переводится как "высого происхождения", "знатный".