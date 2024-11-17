Именины - особенный праздник, когда церковь чествует святого с нашим именем. У большинства имён есть несколько именин в году. Тогда главным считается самое близкое к дате рождения. Родители могут выбрать имя ребенку из списка именин, и тогда святой тезка будет всю жизнь оберегать мальчика или девочку.
Мы рассказали, у кого день ангела 17 ноября по новому и по старому церковному календарю. А также расшифровали значение каждого имени и собрали красивые поздравления для именинников.
День ангела сегодня 17 ноября по новому стилю
Геннадий - имя древнегреческого происхождения, от слова геннадас - "благородный", "высокого происхождения".
Григорий - образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".
Захар - произошло от древнееврейского имени Зехарья, что означает "Господь вспомнил", "памятный Господу".
Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Божья милость".
Михаил - образовано от древнееврейского имени Михаэль, что переводится как "кто как Бог?", "никто не равен Богу".
Виктория - это имя произошло от латинского слова victoria, то есть "победа".
Именины сегодня 17 ноября по новому стилю
Александр - от древнегреческого имени Александрос, что означает "людской защитник".
Григорий - образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".
Иван - образовано от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Божья милость".
Илья - форма древнееврейского имени Элияху, что означает "мой Бог - Яхве".
Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".
Степан - форма древнегреческого имени Стефанос, что в переводе значит "корона", "венок".