Узнайте, кого поздравить с именинами 17 ноября и каким счастливым именем назвать ребенка.

Именины - особенный праздник, когда церковь чествует святого с нашим именем. У большинства имён есть несколько именин в году. Тогда главным считается самое близкое к дате рождения. Родители могут выбрать имя ребенку из списка именин, и тогда святой тезка будет всю жизнь оберегать мальчика или девочку.

Мы рассказали, у кого день ангела 17 ноября по новому и по старому церковному календарю. А также расшифровали значение каждого имени и собрали красивые поздравления для именинников.

День ангела сегодня 17 ноября по новому стилю

Геннадий - имя древнегреческого происхождения, от слова геннадас - "благородный", "высокого происхождения".

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Григорий - образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".

Захар - произошло от древнееврейского имени Зехарья, что означает "Господь вспомнил", "памятный Господу".

Иван - современная форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Божья милость".

Михаил - образовано от древнееврейского имени Михаэль, что переводится как "кто как Бог?", "никто не равен Богу".

Виктория - это имя произошло от латинского слова victoria, то есть "победа".

Именины сегодня 17 ноября по новому стилю

Александр - от древнегреческого имени Александрос, что означает "людской защитник".

Григорий - образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".

Иван - образовано от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом", "Божья милость".

Илья - форма древнееврейского имени Элияху, что означает "мой Бог - Яхве".

Николай - происходит от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".

Степан - форма древнегреческого имени Стефанос, что в переводе значит "корона", "венок".

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