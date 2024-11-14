Узнайте, кого стоит поздравить с Днем ангела 14 ноября и как назвать новорожденного.

В православии принято отмечать именины - день памяти святого, чье имя носит человек. У большинства имён есть несколько Дней ангела в году. Однако главным из них считается тот, что ближе всего к дате рождения. У верующих родители принято давать имя ребенку в честь одного из святых.

Мы рассказали, кого стоит поздравить с Днем ангела 14 ноября и как назвать ребенка, чтобы у него появился ангел-хранитель на небесах. А также назвали значение и краткую характеристику каждого имени.

У кого именины сегодня 14 ноября по новому стилю

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества". Обладатель этого имени имеет большие амбиции и стремится к лидерству, но семья для него превыше всего.

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Алексей - образовано от древнегреческого имени Алексиос, что означает "защитник". Этот мужчина очень привязан к семье и готов на настоящие подвиги ради близких.

Василий - форма древнегреческого имени Басилейос - "царский". Василий - эмоциональный и чувствительный мужчина, для которого очень важно признание его заслуг.

Виктор - от латинского слова victor - "победитель". У этого мужчины нестабильная самооценка и высокие требования к себе.

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин". Он очень не любит проигрывать и портить репутацию.

Георгий - современная форма древнегреческого имени Георгиос - "земледелец". Обладатель этого имени общительный и дружелюбный, всегда готовый помочь близким.

Григорий - вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец". Этот мужчина постоянно изучает новые навыки, но быстро устает от быта.

Дмитрий - происходит от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры. Неконфликтный характер и логическое мышление этого мужчины помогают преодолевать трудности.

Константин - от латинского constans, что переводится как "постоянный", "стойкий". Константин чуткий и добрый, но редко это показывает, чтобы его добротой не злоупотребляли.

Михаил - форма древнееврейского имени Михаэль, что означает "никто не равен Богу". Михаил харизматичный и творческий, что очень притягивает других.

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Этот мужчина дисциплинированный и организованный, но не лишенный чувства юмора.

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный". Значение имени соответствует его характеру: Петр действительно надежный и всегда держит слово.

Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий". Для него важен высокий заработок и хорошая репутация, но при этом Сергей лишен высокомерия.

Филипп - происходит от древнегреческого имени Филиппос, что значит "любящий лошадей". Он любит животных и природу, а также заботлив к детям.

Федор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога". Этот мужчина работящий и щедрый, а также не безразличный к искусству.

Анна - от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость". Анна любящая и заботливая, но может показать устрашающую силу, если обидеть её саму или её семью.

У кого именины сегодня 14 ноября по старому стилю

Адриан - от римского родового имени Hadrianus - "адриатический". Адриан часто кажется весёлым и беззаботным, но у него всегда продуман план действий на случай беды.

Александр - современная форма древнегреческого имени Александрос - "защитник человечества".

Давид - в переводе с древнееврейского "любимчик", "возлюбленный", "любимый". Этот мужчина обладает повышенным чувством справедливости и не прощает лицемерия.

Демьян - форма древнегреческого имени Дамианос, что переводится как "приручать", "подчинять". Его независимость и внутренний стержень помогают идти по своему пути, не боясь трудностей.

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису". Это рассудительный мужчина, который старается избегать конфликтов и искать компромисс.

Дмитрий - от имени древнегреческой богини земледелия и плодородия Деметры.

Иван - происходит от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом". Иван любит приключения, путешествия и новые знакомства.

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".

Федор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Яков - произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащится за пятку". Это приземленный и консервативный мужчина, который крепко держится за семью.

Елизавета - образовано от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога". Елизавета талантливая и творческая, не боится выделяться из толпы.

Юлия, Ульяна, Юлиана - женская форма имени Юлиан, от древнегреческого иулос - "пушистая", "кудрявая". Обладательницы этих имён мастерски соединяют работу и семью, обладают жизненной мудростью и добротой.

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