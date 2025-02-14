Среди именинников Михаил, Николай, Кирилл и другие.

День ангела - чудесный праздник, который отмечают православные христиане. По этому случаю возносят молитву и благодарят своего святого тезку за покровительство. Если же у вас есть знакомые именинники, то стоит отправить им открытку с поздравлениями.

Кто празднует именины сегодня по старому календарю

Именины 12 февраля празднуют люди из списка ниже. Не забудьте их поздравить.

Кирилл - имеет противоречивый характер, очень честолюбивый. В то же время мужчины с этим именем любознательны, им везет во всех начинаниях. Они настойчивы, респектабельны и самоуверенны.

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Георгий - это порядочные, мягкие и умные мужчины. Они имеют двойственную натуру, трудолюбивые, решительные и способны хитрить. Несмотря на это, на аморальные поступки они все же не идут.

Константин - мужчины с этим именем часто раздражительны, несдержанны и резки. Также они являются неординарными, яркими и зависимыми от настроения.

Михаил - юморные, доброжелательные, любознательные мужчины, чей юмор иногда сменяется едкой иронией. Их целеустремленность помогает достигать успехов.

У кого День ангела сегодня по старому календарю

Василий - жизнерадостные, светлые и открытые люди. Эти мужчины любознательны, несколько флегматичны и надежны. Они не подгоняют события, а в своих действиях руководствуются логикой.

Николай - представители этого имени бескорыстные, искренние и хорошие друзья. По натуре он борец, а потому жизнь без вызовов может пагубно на них влиять. Может злоупотреблять алкоголем.

Петр - значение имени "твердый", оно происходит из Древней Греции. Этот человек откровенный, неуравновешенный и для себя выбирает дело, которое будет идти от сердца. Сохраняет традиции, а новым тенденциям следует с осторожностью.

Семен - незлобивый, внимательных к окружающим людям человек. С ним легко поладить, а к неудачам он относится философски. Семен охотно помогает другим, никогда не забывает поздравить близких или навестить их, если они заболели.

Тимофей - представитель этого имени честный, легко знакомится с людьми и очень добрый. Он без проблем прощает обиды, следует своим принципам, но и за себя постоять может.

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