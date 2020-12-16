В новогоднюю ночь дети ожидают исполнения Дедом Морозом их желаний, потому родителям следует постараться.

Новый год – особенно сказочный период для детей, когда все мальчики и девочки ждут немного волшебства и, конечно же, подарков. Задолго до праздника дети заранее начинают составлять списки для Деда Мороза и с трепетом ждут исполнения всех желаний.

Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехЧтобы быть во всеоружии когда пробьет полночь, родители должны заранее позаботиться о подарках для своих чад. Выбрать новогодний сюрприз для детей сложно. Ведь сейчас ребенка сложно удивить обычной игрушкой.

Поэтому перед родителями стоит непростая задача выбора праздничного презента. Чтобы новогоднее поздравление запомнилось детям надолго - стоит уделить выбору подарка немного больше времени, чем обычно. А если добавить немного фантазии, то сын или дочь искренне обрадуются подарку и, возможно, будут хранить его на протяжении долгих лет!

Как выбрать подарок ребенку на Новый год

Дарить ребенку новогодний подарок нужно, независимо от успеваемости в школе или его поведения. Полезно будет узнать пожелания самого ребенка: для этого мальчик или девочка должны отправить письмо Деду Морозу с указанием желаемых презентов, или же родителям стоит просто поинтересоваться у ребенка, чего ему хочется под елку.

К тому же следует учитывать пол и возраст ребенка, ведь мальчики и девочки отдают предпочтение разным вещам, а то, чему обрадуется малыш, будет неуместным для старшего ребенка. Важно также ориентироваться на интересы сына или дочери и, конечно, выбирать для ребенка качественно сделанные подарки.

Подарки на Новый год для малышей

У детей в возрасте от 1 до 4 лет формируется речь и наглядно-действенное мышление. Ребенок постигает мир через предметы, которые дают малышу первые представления о форме, размере, цвете, вкусе и других свойствах. Стоит обратить внимание на такие варианты:

погремушки обычные или с креплением на кроватку или коляску – для малышей;

качели - замечательный подарок для малыша до полугода;

развивающий коврик для ребенка возрастом до 1 года развивает мелкую моторику;

бизиборд – увлекательная развивающая доска с полезными развлечениями для детей в возрасте 6 месяцев до 1 года;

любые музыкальные игрушки подойдут для детей возрастом 6 месяцев до 1 года;

разнообразные развивающие игрушки, например, кубики, пирамидки;

игровая палатка – в магазинах их огромный выбор самых разнообразных форм;

интерактивный питомец – они на вид очень похожи на настоящих котов, собак, зайцев или других зверей либо птиц: лают, мяукают, реагируют на прикосновения, ходят, а иногда даже едят и посещают туалет;

творческие наборы или наборы по интересам: для юного художника, музыканта, будущего врача, исследователя или изобретателя;

конструктор с достаточно большим количеством деталей;

радиоуправляемые игрушки – можно найти что-то интересное как для мальчиков, так и девочек: транспорт, роботы, герои мультфильмов;

сладкие сюрпризы – ведь практически любой ребенок любит полакомиться конфетами, печеньем или шоколадом. Такие презенты часто идут как дополнение к основному подарку.

Подарки на Новый год для детей от 5 до 9 лет

У дошкольников и школьников младших классов игры уже сложнее и разнообразнее, это следует принимать во внимание, подбирая подарок. Во время выбора презента лучше отталкиваться от увлечений и любимых занятий ребенка. Можно выбрать что-то из списка:

магнитный мольберт или учебная доска для развития детей;

коллекция любимых персонажей – дошкольники начинают вдумчиво смотреть мультфильмы, поэтому обрадуются такому подарку;

коньки или ролики;

беспроводные наушники или портативная музыкальная колонка – они особенно популярны среди младших школьников;

игрушки на радиоуправлении: квадрокоптеры, катера, танки, железная дорога или автотрек;

барби и куклы-принцессы;

набор для создания украшений – ведь у многих детей этого возраста просыпается интерес к рукоделию;

конструкторы, настольные игры;

модный гаджет: смартфон или планшет;

умные часы – и ребенка порадует, и помогут родителям знать, где находится их сын или дочь;

набор детской косметики – для девочки;

оригинально оформленные сладости.

Подарки детям старше 10 лет

Желания детей в переходном возрасте меняются практически ежедневно. Кроме того, у подростков появляются первые серьезные увлечения: любимая группа, любимый футболист, любимый писатель, любимый вид спорта. Поэтому присмотреться к чему-то из следующего списка:

новый гаджет: смартфон, планшет, умные часы;

игровая консоль;

подарок с учетом увлечений подростка. Это может быть спортивный инвентарь (мяч, фитнес-браслет, коньки, лыжи), наборы для будущих ученых (наборы для физических или химических опытов, микроскопы, телескопы), настольные игры ("Монополия", "Твистер");

модная одежда и аксессуары: сумка, рюкзак, кроссовки и многое другое;

косметика из подростковой серии: например, духи для мальчика, первая декоративная косметика для девочки;

наушники, смартфон или планшет;

сертификат на покупки, мастер-класс или курсы;

билеты на концерт любимого исполнителя;

абонемент с учетом увлечений ребенка: в спортзал, в танцевальный зал, в бассейн;

домашний любимец – возможно сын или дочь давно мечтают о собаке, кошке или другой зверушке. В этом возрасте ребенок способен полностью взять ответственность за любимца.

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Автор: УНИАН