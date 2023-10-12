Рассказываем, почему високосный год опасен и от чего лучше отказаться, чтобы не навлечь беду.

Известно, что год, в котором не 365, а 366 дней, называется високосным. Дополнительный день появляется в феврале - в последнем месяце зимы их будет не 28, а 29. УНИАН выяснил, как влияет високосный год на человека и чего нельзя делать в этот период.

В чем смысл високосного года и почему он так называется

Как мы уже сказали, високосный год - это тот, в котором появляется один "лишний" день. Само название происходит от латинского bis sextus — "второй шестой", а причина этому - оборот Земли вокруг Солнца. Дело в том, что за один календарный год планета не успевает сделать полный оборот, ей для этого нужно чуть больше - 366 дней и 6 часов.

В 1 веке до нашей эры ученые выяснили, что из-за такого астрономического явления накапливается целый день, поэтому решили, что раз в 4 года в календаре должны быть одни дополнительные сутки. Позднее такая же система отобразилась в Григорианском календаре.

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Чтобы понять, какие года високосные, нужно взять за основу определенный календарь. К примеру, в юлианском високосные года всегда кратны цифре 4, а в григорианском еще и 400.

Наступающий високосный год 2024 тоже кратен 4-м, как и предыдущие (2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020) и последующие (2028, 2032, 2036, 2040, 2044).

Что принесет свадьба в високосный год - приметы и поверья

Многие боятся, что только неудачи влечет за собой високосный год - почему нельзя жениться - узнают девушки. Запрет связан с нежелательными порывами к новым начинаниям, скорее всего, они не будут удачными. Так как свадьба - это следующий неизведанный этап в жизни пары, то лучше отложить его до более удачного года.

Вторая версия - это старинная традиция, которая была популярна на Руси. Считалось, что в течение 366 дней мужчины не могут сватать девушку, а вот она имеет право сделать предложение парню. Тот не мог отказаться и женился, даже если не испытывал чувств. Подобное есть и сейчас в Ирландии, правда, там это касается только одного дня - 29 февраля. Если в эту дату девушка делает предложение парню, то он не может сказать: "Нет".

Решение о том, можно ли жениться в високосный год, каждый человек принимает самостоятельно, но забавно, что статистика беспощадна - в Украине в високосные годы зарегистрировано на порядок меньше браков, чем во все остальные.

Почему нельзя рожать в високосный год

Наши бабушки верили, что високосный год буквально "пропитан" негативом. Именно поэтому они категорически не рекомендовали рожать ребенка в такой непростой период, хотя есть одно исключение - малыш, появившийся на свет 29 февраля, считается благословенным.

Медики не находят никаких здравых объяснений такому запрету, поэтому если вы не суеверны, а откладываете рождение ребенка только из-за текущих проблем в стране - не переживайте. Трудности будут всегда, а появление на свет долгожданного малыша - это великое счастье.

Почему нельзя переезжать в високосный год

Еще один запрет касается того, можно ли переезжать в високосный год. Народные поверья гласят, что новое место жительства обязательно принесет неудачи. Это могут быть мелкие бытовые сложности или масштабные катастрофы. В любом случае, они коснутся вашей семьи и никакой радости от смены локации вы не испытаете - уют в новом доме или в новой стране построить не удастся. Если у вас безвыходная ситуация, то, естественно, необходимо действовать так, как нужно, но когда есть возможность отложить переезд, лучше не торопиться.

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