9 июня - 160-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 205 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 9 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день друзей, Международный день архивов, День Кораллового треугольника, Всемирный день борьбы с антифосфолипидным синдромом, Международный день кельтского искусства, День южноамериканского футбола, Всемирный день аккредитации.

В США - День Эрла, National Sex Day, День Дональда Дака, День пирога с ревенем и клубникой, в Аргентине - День геолога, в Уганде - День героев, в Бразилии - День апостола Бразилии Жозе ди Аншиеты, в Ирландии - День святого Колумба Ирландского, в Испании - День региона Мурсия, в Таиланде - День Ананды Махидона, в Иордании - День коронации короля Абдаллы.

Памятные даты 9 июня, годовщины и события

В 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

Читайте такжеВознесение 2021: дата, приметы и обычаи, что нельзя делать в этот праздникВ 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему был открыт памятник.

В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту - американская субмарина «Джордж Вашингтон».

В 1993 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Он был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коепп. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характерах героев. Для моделирования животных Спилберг пригласил Стэнли Уинстона – создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард – руки-ножницы», «Трансформеры» и других. «Парк юрского периода» в мировом прокате заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время. Сегодня он занимает 11 место среди самых кассовых фильмов и 17-е - по сборам в США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 июня чтит память мученицы Феодоры Александрийской. День нехороший для женщин – они могут случайно навлечь на себя беду. В народе день назвали Федорин, «На Федору не выноси из избы сору».

Что сегодня нельзя делать

Любая тайна, озвученная сегодня женщинами, станет всем известной. Лучше не сплетничать. Женщинам нужно разговаривать с подругами осторожно, не сквернословить. Еще нельзя лениться – все сделанное вернется сторицей.

Приметы на 9 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день ясный, но появились дождевые черви – к грозе;

- туман – к урожаю грибов;

- дятел громко стучит – к дождю.

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Автор: Нана Черная