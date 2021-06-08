8 июня - 159-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 206 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 8 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день памяти домашних животных, День рождения пылесоса, Всемирный день океанов, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, Международный день IPv6.

На Острове Норфолк - День «Баунти», в Перу - День инженера, в США - День Пранава Сивакумара, День информирования жителей Карибских островов о ВИЧ и СПИДе, День пикника Бетти, День лучших друзей, День радостного утреннего пробуждения, День «Назовите свой яд», День «Позвоните своему врачу», День пончиков с желе, во Франции - День памяти павших за Францию, в Индокитае, в Британии - День острова Линдисфарн, на Соломоновых островах - День провинции Темоту, в Словении - День Приможа Трубара.

Памятные даты 8 июня, годовщины и события

В 1783 году вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибли около 10 тысяч человек (20% населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как «бедствия в тумане».

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В 1786 году в этот день в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

В 1824 году канадец Ноа Кашинг из Квебека запатентовал первую в мире стиральную машину. Это была деревянная бочка, внутри которой на вертикальной оси вращались крестовины. Своего рода - кофемолка, приводимая в движение, как говорилось в описании, «мускульной силой человека». Его изобретение стало массово модернизироваться. Серийное производство устройств для стирки началось почти век спустя - в 1907 году.

В 1829 году в Ливерпуле был открыт первый муниципальный бассейн.

В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия «Universal».

В 1934 году в этот день в СССР была введена уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении». В число государственных преступлений был внесен побег за границу.

В 1984 году в Гильдию киноактеров США почетным членом был принят диснеевский утенок Дональд Дак.

В 2002 году после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим на то время экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 июня чтит память апостола Карпа, епископа. По поверью, он приносит удачу всем, кто занимается рыбной ловлей. Отсюда и народное название праздника - «Карполов».

Что сегодня нельзя делать

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Нельзя убирать в доме после заката. Также лучше не отправляться в поездку, не менять работу и квартиру. День принесет много неожиданностей, в основном неприятных. Поэтому избегайте конфликтов.

Приметы на 8 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много комаров - к теплым, но дождливым дням;

- много кузнечиков - к засушливым дням;

- рыба у поверхности водоема, периодически даже выпрыгивает - ближайшие дни погода будет сырой.

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Автор: Нана Черная