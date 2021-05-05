5 мая - 125-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 240 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 5 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день гигиены рук, Всемирный день общения, Международный день принцесс, Международный день акушерки, Всемирный день математики, Международный день борьбы за права инвалидов, Хокку-день, День Европы.

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Памятные даты 5 мая, годовщины и события

В 1494 году Христофор Колумб высадился на Ямайке.

В 1821 году низложенный император, Наполеон I скончался на острове Святой Елены. По одной из версий, у него был рак желудка. Он был похоронен недалеко от Лонгвуда возле родника Торбет, заросшего ивами. В 1840 году, согласно последней воли Наполеона, его останки были перевезены на фрегате «Бель Пуль» под командованием капитана Шарне во Францию. 15 декабря кортеж проехал по улицам Парижа на глазах миллиона французов. Останки были захоронены в Доме инвалидов в присутствии наполеоновских маршалов. Саркофаг из красного порфира работы Висконти с останками императора Наполеона располагается в крипте собора. Вход в крипту охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 10 мраморных барельефов о государственных деяниях Наполеона и 12 статуй работы Прадье, посвященных его военным кампаниям.

В 1836 году в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.

В 1842 году произошел «Великий пожар» в Гамбурге. Масштаб потерь был ужасающим. В огне погибло больше 50 человек, почти 20 тысяч остались без крова, что составило примерно 10% населения. На четверти площади города сгорело более 1700 домов, 102 склада с товарами, были уничтожены 41 улица, три церкви, ратуша, банк, старая биржа и городской архив. 8 мая пожар был побежден. Кстати о казусах. Среди жителей оказалась группа мужчин, около 20 человек, которые нашли самый подходящий для себя выход из положения, устроив среди пожара настоящий «пир во время чумы». Они забрались в винный подвал на Rödingsmarkt, который никто не охранял, и, скандируя: Hugge! Hugge! (приблизительно – «хорошо сидим!») напивались дармовым вином. Все кончилось, когда здание сгорело и обвалилось, похоронив под обломками веселых пьянчужек, этих воистину прожигателей жизни.

В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall – ныне Карнеги-холл. Дирижером концерта на открытии был Петр Чайковский.

В 1919 году в Париже был подписан акт о создании «Лиги обществ Красного Креста» (с ноября 1991 года — «Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца»).

В 1921 году во Франции впервые были представлены духи «Chanel №5». Их прародительница Коко Шанель - французский модельер, основавшая модный дом «Chanel» и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века - не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Шанель выступала против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующий за личную опрятность. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. И Шанель стала думать, как изменить ситуацию и стиль использования духов. Ей удалось - «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

В 1925 году в американском городке Дейтон (штат Теннесси) был арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начался через два месяца, был окрещен «Обезьяньим» и привлек внимание всего мира. Решением суда Скоупса обязали выплатить штраф в размере 100 долларов (1,5 тысячи долларов на сегодня). Адвокаты подали апелляцию. Верховный суд штата Теннесси, рассмотрев дело, не признал правоты Скоупса, однако отменил приговор по техническим причинам, поскольку штраф установил судья, а не присяжные. В 1963 году Скоупс вышел на пенсию, проработав большую часть своей жизни в нефтяной сфере. В июне 1967-го написал книгу воспоминаний «Center of the Storm: Memoirs of John T. Scopes». Скончался от рака в Шривпорте, Луизиана, 21 октября 1970 года.

В 1949 году представители 10 государств подписали в Лондоне Устав Совета Европы.

В 1951 году в Великобритании был представлен игровой компьютер «Nimrod».

В 1956 году в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

В 1988 году состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 мая чтит память святого Луки, который был учеником апостола Павла. В народе день назвали Лукин, а также Ведьмины хороводы. Еще имя святого нашло отражение в земледелии. На Луку высаживали лук.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя грешить и сквернословить.

Приметы на 5 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- луна рано показалась на небе - к заморозкам;

- кукушка кукует громко и долго - скоро будет очень тепло;

- гроза – к богатому урожаю.

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Автор: Нана Черная