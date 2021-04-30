30 апреля - 120-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 245 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 30 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день джаза, Международный день свечника.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникВ Украине - День пограничника, в США - День приюта для бездомных животных, День защиты прав животных, День пузырькового чая, День детей военнослужащих, День игрушки «Мистер Картофельная голова», День основания штата Луизиана, День борьбы с саркоидозом, День «Будь готов!», Праздник древонасаждения, День овсяного печенья, День честности, День кролика «Багз Банни», День изюма, День стильной прически, в Нидерландах - День апельсина в Амстердаме, в Мексике - День ребенка, во Вьетнаме - День победы, в Парагвае - День учителя, в Грузии - День армии, в Дании и Гренландии - Великий молитвенный день, в Швеции - День короля, в Таиланде - День защиты прав потребителей, в Пакистане - День мучеников, в Израиле - Праздник «Лаг ба-Омер», в Британии - День недиагностированных детей, во Франции и Мексике - День битвы при Камароне, в Камбодже - Праздник первой борозды.

Памятные даты 30 апреля, годовщины и события

В 311 году Галерий, полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, 30 апреля подписал эдикт, впервые разрешивший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения. Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убежденных и последовательных противников христианства в римской истории. Он принимал участие в преследованиях христиан, которые начались в 303 году. Галерий «поменял» свои убеждения из-за болезни, вероятно, надеясь на «ответную благодарность» Бога христиан. Но надежды его не оправдались: через несколько дней после подписания эдикта Галерий умер.

В 1658 году в здании королевской конюшни была открыта первая в Монреале школа.

В 1722 году в газете «New England Courant» впервые была упомянута игра бильярд.

В 1789 году состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США. Итог жизни первого президента США был сформулирован его соотечественниками и навеки запечатлен в истории в словах: «Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах своих соотечественников».

В 1803 году Соединенные Штаты Америки сделали крупнейшее в истории страны земельное приобретение, купив у Франции Луизиану, о чем договорились с императором Франции Наполеоном Бонапартом. Договор о продаже Луизианы был подписан в Париже представителями обеих сторон. Кстати, Луизианой в прошлом называлась обширная территория около побережья Мексиканского залива, находящаяся под контролем французов. После «луизианской покупки» – 4 доллара за акр - южная часть этой территории составила штат с одноименным названием. А свое название эта территория получила в честь французского короля Людовика XIV (во французском произношении Луи). Датой образования штата Луизиана считается 30 апреля 1812 года, когда она была провозглашена восемнадцатым по счету штатом США. Приобретение обошлось Штатам в 15 миллионов долларов. Тогдашняя площадь США сразу увеличилась почти в 2 раза, ведь купленная Луизиана представляла собой огромную территорию между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, которая содержала земли многих нынешних штатов США: - собственно Луизианы, Миссури, Небраски, Айовы, Арканзаса, Северной и Южной Дакоты, Канзаса, Миннесоты, Монтаны, Вайоминга, Колорадо и Оклахомы.

В 1854 году открылась первая железная дорога в Бразилии.

В 1939 году состоялось открытие всемирной промышленной выставки в Нью-Йорке. С показа открытия этой выставки началось регулярное телевизионное вещание в США.

В 1954 году в Киеве был открыт памятник Щорсу – комдиву Красной армии. До революции на этом месте стоял памятник графу А. Бобринскому, организатору строительства в Киеве железной дороги. Памятник хоть и попадает под закон о декоммунизации, но защищен от демонтажа как объект культурного наследия. Он включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства постановлением Кабинета министров. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее первым президентом Украины.

В 1992 году в Женеве было объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN), англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

Какой сегодня церковный праздник

30 апреля - Великая Пятница Страстной недели. Она посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу и красить яйца тоже - считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние - хранятся долго.

Православная церковь 30 апреля также чтит память преподобного Зосимы, игумена. Он считается покровителем пчел и пчеловодов. В народе день назвали Зосима Пчельник, или Открытие улика.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеЦерковные праздники в мае: православный календарь на месяцПо поверью, сегодня открываются ворота в потусторонний мир, а ведьмы собираются ночью на шабаш. Поэтому нужно быть очень осторожным: нельзя поднимать вещи под дверью и на перекрестках, принимать подарки, а вечером нельзя заниматься выпечкой.

Приметы на 30 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – оттуда урожай будет;

- на ольхе много сережек - к урожаю овса, много шишек - к урожаю ячменя.

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Автор: Нана Черная