28 мая - 148-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 217 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 28 мая 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения майонеза, День брюнеток, День менструальной гигиены, Международный день действий за женское здоровье, Европейский день соседей, День «Международной амнистии», Всемирный день красного волка.

В США - День гамбургера, День «Не поджарься», День грудинки, День «Оденьте парик», День американского журавля, День осведомленности о жаре, День автопутешествия, День кулера, в Италии - Фестиваль пиццы, в Азербайджане - День республики, в Австралии - День безопасной дороги в школу, в Армении - День первой республики, на Бермудах - День Бермудских островов, в Хорватии - День вооруженных сил, в Непале - День республики, на Филиппинах - День национального флага, в Эфиопиии - День падения военного режима.

Памятные даты 28 мая, годовщины и события

В 1742 году в Лондоне был сооружен первый крытый плавательный бассейн. Его длина составляла всего около 13 метров.

Читайте такжеДень Киева 2021: как в этом году столица будет отмечать свой праздник28 мая 1756 года можно считать Днем рождения майонеза. Есть несколько версий происхождения этого популярного на сегодняшний день продукта. Наиболее достоверная – все произошло во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-то необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным и был назван «майонезом» – «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon».

В 1763 году в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

В 1830 году президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселение индейцев, который разрешал их изгнание с их же земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории, восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году, некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в Высший федеральный суд справедливости, который подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены Конституцией.

В 1871 году после недели кровавых боев была разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.

В 1928 году состоялось слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».

В 1957 году в этот день в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая на сегодня вручает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».

28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация – «Международная амнистия», выступающая в защиту прав человека. В 1977 году Организация была удостоена Нобелевской премии мира, в 1978 году – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас всемирное движение «Международная амнистия» – порядка 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. Представительства организации открыты в 80 странах мира.

В 1961 году состоялся последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест, он действовал в течение 78 лет. Но в 1982 году рейсы возобновились.

В 1970 году в западной Германии впервые была осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 мая чтит память преподобного Пахомия Великого, Египетского. Другие названия праздника – «Пахом», «Пахом Бокогрей», «Травник», «Зеленый шум». По приметам, в этот день приходит по-настоящему летняя погода. Особенно хорош этот день для рыбаков. Но если не везет, то нужно последовать примете – поменяться наживкой с соседом.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссорится с близкими – затянется ситуация на долго. Еще нельзя тяжело физически работать.

Приметы на 28 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвел можжевельник – можно сеять ячмень;

- много паутины летает – лето будет жарким.

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Автор: Нана Черная