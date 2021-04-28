28 апреля - 118-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 247 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 28 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День «Поцелуй свою вторую половинку», Всемирный день канцтоваров, Международный день собак-поводырей, Всемирный день охраны труда, Международный день защиты от шума, День рождения кондиционера, День борьбы с пищевыми отходами, День космического туриста, День обнаружения гена биологических часов, День «денима», День «Заплати вперед», День свободы форматов данных, День офисного кубикла.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ США - День штата Мэриленд, День черничного пирога, День супергероя, День чтения великих поэтов, День храбрых сердец, День «Чистой комедии», в Индии - День юристов, в Канаде - День траура по рабочим, в Японии - День восстановления суверенитета, в Италии - День Сардинии, в Польше - День безопасности и здоровья на работе, в Барбадосе - День национальных героев, в Афганистане - День исламской революции.

Памятные даты 28 апреля, годовщины и события

В 1686 году Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда «Математические начала натуральной философии».

В 1784 году изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

В 1847 году, следуя из Лондондерри в Квебек, потерпел кораблекрушение британский парусник «Exmouth». Погибли 248 человек.

В 1908 году была основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

В 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер. Впервые о кондиционере, как изобретении, стало известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную идею, ее практического применения пришлось ждать долго. Только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни.

В 1945 году были казнены итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи. Их расстреляли на окраине деревни Меццегра. Тела Муссолини и Петаччи были привезены в Милан. На автозаправке у площади «Пьяцца Лорето» (где 10 августа 1944 года были казнены 15 партизан-антифашистов) их вместе с телами 5 других расстрелянных деятелей фашистской партии повесили вверх ногами. После этого веревки подрезали, и тела некоторое время лежали в сточной канаве. 1 мая Муссолини и Петаччи были похоронены на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных. В Пасху 1946 года тело Муссолини было эксгумировано и похищено тремя фашистами под руководством Доменико Леччизи. Тело было найдено в августе того же года, однако оставалось непогребенным в течение 10 лет из-за отсутствия политического консенсуса. В настоящее время тело Муссолини покоится в фамильной крипте в родном городе Предаппио. В 2011 году в Италии был создан документальный фильм «Тело вождя», посвященный тому, что происходило с телом дуче после смерти.

В 1947 году Тур Хейердал с пятью товарищами отправился в плавание на плоту Кон-Тики от западного побережья Южной Америки к Таити.

В 1967 году американский боксер Кассиус Клей (в будущем Мухаммед Али) был лишен права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста – американского предпринимателя и мультимиллионера итальянского происхождения Денниса Тито.

Какой сегодня церковный праздник

28 апреля – Великая среда Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

Православная церковь 28 апреля также чтит память святого апостола Пуда. В народе день назвали Пудов.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется работать допоздна - можно накликать беду.

Приметы на 28 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы рано возвращаются в ульи – к сильному потеплению;

- ночь была прохладной, а день знойным - теплая погода пришла окончательно;

- грачи громко кричат - погода будет солнечной.

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Автор: Нана Черная