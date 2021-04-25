25 апреля - 115-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 250 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 25 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День дочери, Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК, Всемирный день борьбы с малярией, День «Общества красных шляпок», Всемирный день пинхол-фотографий, Всемирный день плоггинга.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ США - День автомобильных номеров, День телефона, День маникюра и педикюра, День благодарности парикмахерам, День «Обнимите сантехника», День цветных карандашей «Crayola», в Германии - День посадки деревьев, в Туркменистане - Праздник ахалтекинского скакуна, в Италии - День освобождения от фашизма, День памяти евангелиста Марка, в Австралии, Новой Зеландии - День защитника, в Португалии - День свободы, во Франции - День памяти жертв и героев депортации, в Казахстане - День футбола, в Египте - День освобождения Синая, в Индии - Праздник «Махавир Джаянти», в Таиланде - День короля Наресуана.

Памятные даты 25 апреля, годовщины и события

В 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

В 1783 году в Анноне (Франция) был запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

В 1792 году Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне она известна как «Марсельеза».

В 1792 году впервые во Франции была применена гильотина как орудие казни. Бытует убеждение, что ее изобретателем является французский врач Жозеф Гильотен. Но машины, похожие по устройству на гильотину, существовали в Германии, Англии, Италии, Шотландии и Персии задолго до Великой французской революции. Когда Жозеф Гильотен устанавливал на Гревской площади в Париже гильотину, в тот момент она носила название «луизетка». Лишь позже эта машина смерти стала именоваться гильотиной, увековечив имя доктора. Ведь именно Жозеф Гильотен добился новой формы казни. Вопреки существующей легенде, что Гильотен был чуть ли не маньяком, в действительности это был очень гуманный человек. Просто до этого момента головы осужденным отпиливали пилой, рубили тупым топором, превращая казнь в жуткую пытку. Применение гильотины было запрещено лишь в сентябре 1981 года, когда во Франции была отменена смертная казнь.

В 1826 году в Англии был запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

В 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии и адрес, а также описание их автомобиля. Кроме того, автолюбители должны были заплатить один доллар за регистрацию. После этого им вручалась небольшая табличка, на которой были указаны инициалы владельца. В первый же год было выдано 954 номера. Между тем, есть сведения, что первые номера появились несколькими годами ранее. И не в Америке, а во Франции. Хотя точная дата доподлинно не известна. К концу 19 века «автономера» уже существовали во многих странах.

В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

В 1954 году американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае - 25 погибших, 117 раненых.

Какой сегодня церковный праздник

25 апреля - Вербное воскресенье. Этот день по церковному называется Вход Господень в Иерусалим. До нашего времени дошла традиция бить друг друга освященной в церкви вербой, приговаривая - «не я бью, верба бьет». После чего желали крепкого здоровья.

Еще православная церковь 25 апреля чтит память святого Василия Парийского. Ему молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества. В народе день назвали «Василий Парильщик», «Лесной праздник».

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняПоходы в лес лучше отложить.

Приметы на 25 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – первые дни мая будут такими же;

- день теплый и ясный - год будет урожайным;

- утро холодное - лето будет засушливым и неурожайным.

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Автор: Нана Черная