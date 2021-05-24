24 мая - 144-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 221 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 24 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день шизофрении, Всемирный день видеоигр, Международный женский день за мир и разоружение, Международный день тиары, Европейский день парков.

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Памятные даты 24 мая, годовщины и события

В 1626 году 24 мая директор Новых Нидерландов Петер Минейт купил у индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов.

В 1844 году в этот день была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» достигла Северного полюса. Экипаж состоял из 18 человек. Кроме Нобиле в него вошли 15 итальянцев, чешский физик Бегоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. Командиром корабля был сам Нобиле. Перед началом экспедиции экипаж принял в Ватикане Папа римский Пий XI. Снизившись на дирижабле до 100 метров над Северным полюсом, члены экспедиции сбросили на лед три флага - норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им Папой Пием XI. Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха. Затем вновь набрал высоту и отправился в сторону Аляски. Но планам Нобиле было не суждено осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Экипаж был спасен. Перелет на дирижабле из Кингсбея в Теллер протяженностью 5300 километров над неизведанными просторами Ледовитого океана стал одним из самых значительных достижений в истории воздухоплавания.

В 1956 году в этот день в швейцарском Лугано прошел первый в истории конкурс «Евровидение». В нем приняли участие представители стран Европы – Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Идея создания музыкального конкурса – зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского вещательного союза (ЕВС). Осенью 1955 года Генеральная Ассамблея ЕВС одобрила концепцию «Евровидения», конкурс был проведен 24 мая 1956 года. Название конкурса происходит от названия сети распространения телепрограмм «Евровидение», принадлежащей ЕВС. Сейчас конкурс проходит ежегодно и является одним из наиболее популярных в мире с многомиллионной аудиторией (из-за пандемии коронавируса в 2020 году шоу отменили).

В 1964 году в этот день произошли беспорядки из-за футбольного матча Перу - Аргентина в Лиме. Погибли 328 человек, пострадали более 4 тысяч человек.

В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии.

В 1995 году на экраны США вышел фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 мая чтит память священномученика Мокия. Праздник чаще называют Мокрым - в этот день, как правило, идет дождь. Еще 24 мая - День славянской письменности и культуры: почитается память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется работать в поле или на огороде - град может побить все посевы. Не стоит начинать новые дела, а также делать крупные покупки. День отлично подходит для разрыва отношений.

Приметы на 24 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на рассвете солнце багряное - к грозовому лету;

- дождь пошел после обеда – он будет затяжным;

- радуга высоко в небе – к ветру, низко - к ненастью.

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Автор: Нана Черная