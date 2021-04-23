23 апреля - 113-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 252 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 23 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День немецкого пива, Международный день ковыряния в носу, Международный день английского языка (ООН), День кактусовода, День «Воспользуйся шансом», Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день лабораторий, День «Невероятного астронавта», День испанского языка (ООН), Международный день «запятнанных пикселями техно-ничтожеств».

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Памятные даты 23 апреля, годовщины и события

В 215 году до н.э. в этот день на Капитолийском холме в Риме был воздвигнут Храм Венеры.

В 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

В 1348 году английский король Эдуард III основал орден Подвязки. Он является высшей наградой Великобритании за преданность и доблесть. Согласно одной из легенд, орден был учрежден, чтобы увековечить известную победу англичан над французами при Креси в 1346 году. Именно тогда король Эдуард подал знак к началу битвы привязанной к концу копья голубой лентой от своего костюма.

В 1851 году была выпущена первая почтовая марка Канады. Ее автором был создатель железнодорожной сети страны, инженер Сэндфорд Флеминг.

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в США киносеанс.

В 1907 году Джек Лондон - американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов - отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне. Кстати, это было не первое морское путешествие писателя. Когда Лондону не было и 15 лет, он лелеял мечту стать пиратом. С этой целью он занял у своей кормилицы Дженни денег, на которые купил у пьяного матроса шлюпку. На ней-то будущий писатель и отправился в путь. «Этот парень не протянет и года, – судачили о нем старые моряки. – А жаль, из него бы вышел отличный капитан». «Сопьется», – вздыхали одни. «Убьют», – качали головой другие. Однако эти предсказания не сбылись – Джек Лондон стал обожаемым всеми писателем, богатым и знаменитым... Именно тогда, на сорок первом году жизни, он скончался от передозировки снотворного.

В 1913 году состоялся спуск на воду «Аквитании» - единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

В 1959 году был создан Союз журналистов Украины - ныне Национальный союз журналистов Украины.

В 1975 году в Киеве открылся Музей книги.

В 1992 году в Пекине был открыт самый крупный ресторан сети «Макдоналдс» - на 700 мест.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 апреля чтит память мученика Терентия Карфагенского. Другие названия праздника - «Терентий», «День кающихся жен».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сквернословить, обижать близких – надолго поругаетесь.

Приметы на 23 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнце при восходе окружено дымкой - год будет хлебным;

- туман – год будет на хлеб бедным.

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Автор: Нана Черная