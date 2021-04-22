22 апреля - 112-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 253 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 22 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день Земли, День «Обожаю твои бедра», Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях.

В США - День «Возьмите дочерей и сыновей на работу», День Оклахомы, День обучения детей экономии, День экологических знаний, День лидеров девочек-скаутов, День жевательного мармелада, День «На Бога уповаем», в Исландии - День девушек, Первый день лета, в Бразилии - День открытия, в Грузии - День пограничной авиации, в Британии - День Стивена Лоуренса.

Памятные даты 22 апреля, годовщины и события

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ 1500 году португальская эскадра под командованием Педру Алвареша Кабрала открыла Бразилию.

22 апреля 1769 года 26-летняя блондинка Жанна Мария, графиня Дюбарри, в недавнем прошлом – парижская куртизанка из семьи простолюдинов, была представлена двору 59-летнего короля Людовика XV как его официальная фаворитка. Графиня Дюбарри стала первой фавориткой после умершей за пять лет до этого события маркизы де Помпадур. Чтобы девушка смогла занять это место, ее фиктивно выдали замуж за графа Дюбарри. Попутно было подправлено свидетельство о рождении - ее возраст был уменьшен на три года, а происхождение «выправлено» на дворянское. Графиня Дюбарри не вмешивалась в государственные дела, в отличие от своей предшественницы Помпадур. Однако ее наряды и драгоценности обошлись казне очень дорого, что вызвало к ней всеобщую ненависть. В результате во время революции графиня была предана суду и в 1793 году казнена по обвинению в государственной измене. На эшафоте она просила: «Еще минутку, месье палач, еще одну минуточку»…

В 1838 году впервые без остановки и использования парусов пароход пересек Атлантический океан: в гавань Нью-Йорка прибыл английский почтово-пассажирский колесный пароход «Сириус».

В 1864 году Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «In God We Trust».

В 1864 году во льдах Финского залива приступило к работе первое в мире паровое судно ледокольного типа «Пайлот».

В 1952 году 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

В 1964 году Танганьика и Занзибар объявили о своем объединении в одно государство - Танзанию.

В 1969 году в Хьюстоне была проведена первая пересадка глаза человеку.

В 1969 году было завершено 312-дневное одиночное путешествие вокруг света Робина Нокс-Джонсона на однокорпусной яхте «Суахили».

В 1972 году первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, - Сильвия Кук и Джон Файерфакс - прибыли в Австралию. Они были в море в течение 362 дней.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняПравославная церковь 22 апреля чтит память преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Он считается покровителем родников и ключей. В этот день принято ходить на источники воды. В народе день назвали «Вадим - отомкни родники».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя иметь дурные помыслы – вернутся сторицей. Также не рекомендуется спать до обеда.

Приметы на 22 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- погода устоялась - лето будет без осадков;

- ветер или туман, утром иней – к богатому урожаю;

- березы источают много сока – лето будет дождливым.

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Автор: Нана Черная