21 апреля - 111-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 254 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 21 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день секретаря, День профессиональных административных работников, День чемоданов, Всемирный день творчества и инновационной деятельности, День «Iron Maiden», День «Громких слов», Всемирный день кроншнепа.

Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхатьВ Британии - День чая, День рождения королевы Елизаветы II, в США - День битвы при Сан-Хасинто, День неожиданного тестирования на наркотики, День банана, День трюфелей кешью в шоколаде, День «Держись подальше от травы», День «желтой летучей мыши», в Италии - День основания Рима, в Канаде - День канадского кино, в Кении - День посадки деревьев, в Германии - День детского сада, во Вьетнаме - День вьетнамской книги, День поминовения королей Хунгов, в Индонезии - День эмансипации женщин, День Картини, в Индии - Фестиваль «Гария Пуджа», День государственной службы, День явления Рамы «Рама-навами», в Бразилии - День Тирадентеса, в Казахстане - День службы государственной охраны, в Мексике - День героической защиты Веракруса.

Памятные даты 21 апреля, годовщины и события

В 753 году до н.э. был основан Рим.

В 1782 году король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную как Бангкок.

В 1856 году каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от Мельбурнского университета до здания парламента, требуя 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами жители города признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

В 1983 году в Британии на смену однофунтовым банкнотам пришли однофунтовые монеты.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняПравославная церковь 21 апреля чтит память святого Иродиона - апостола от семидесяти. В народе день назвали «Родион Ледолом», потому что в это время лед полностью уходил с рек.

Что сегодня нельзя делать

День считается тяжелым. Поэтому лучше отказаться от любых начинаний.

Приметы на 21 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечная погода - лето будет ранним;

- туман и дождь – год будет неурожайным;

- теплый вечер и тихая ночь – лето будет сухим и жарким.

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Автор: Нана Черная