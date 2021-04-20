20 апреля - 110-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 255 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 20 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День китайского языка (ООН), Международный день климатической фантастики.

В США - День картошки фри с сыром Чеддер, День перевернутого ананасового пирога, День двойников, День уважения лимской фасоли, День признания волонтера, в Сьерра-Леоне - День республики.

Памятные даты 20 апреля, годовщины и события

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В 1841 году состоялась публикация первого в истории литературы детективного рассказа - «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Алана По. Действие происходит в Париже, на улице совершается зверское убийство двух женщин, а главным героем является эксцентричный частный детектив, который и проводит расследование. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Потом По написал еще несколько детективных рассказов - «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо» и другие. Но «Убийство на улице Морг» было не только первым детективом, но, как многие критики полагают до сих пор, еще и лучшим. Сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл «логическими» или «рассказами об умозаключениях».

В 1871 году между Токио и Осакой было проложено первое почтовое сообщение в Японии.

В 1902 году супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

В 1920 году хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.

В 1935 году стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу «YourLuckyStrikeHitParade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1994 году немцы опередили французов и возглавили список наций, потребляющих наибольшее количество алкоголя на душу населения.

В 1995 году по решению президента Франции Франсуа Миттерана прах Пьера и Марии Кюри был перенесен в Пантеон в Париже. Кстати, в 1903 году Шведская королевская академия наук присудила Пьеру и Марии Кюри Нобелевскую премию по физике. Они получили половину награды «в знак признания… их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». Теперь они наконец получили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить для своей квартиры ванну. Помимо Нобелевской премии, Пьер Кюри был удостоен еще нескольких наград, включая медаль Дэви Лондонского королевского общества (1903) и золотую медаль Маттеуччи Национальной Академии наук Италии (1904). В октябре 1904 года Пьер Кюри был назначен профессором физики Сорбонны, а Мария Кюри - заведующей лабораторией, которой ранее руководил ее муж. В 1905 году он был избран академиком во Французскую академию наук. Специально для него в Парижском университете была образована кафедра общей физики и радиоактивности. В дождливый день 19 апреля 1906 года Пьер Кюри трагически погиб, когда, переходя улицу в Париже, поскользнулся и попал под конный экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову, смерть наступила мгновенно. Мария в течение нескольких месяцев находилась в тяжелейшей депрессии. После гибели мужа она была назначена на его место в Парижском университете и 5 ноября 1906 года начала свое первое занятие, став первой в истории университета и Франции в целом женщиной-преподавателем. В 1908 году она стала профессором и получила кафедру. В 1911 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Мария Кюри стала первой - и на сегодняшний день единственной в мире женщиной - дважды лауреатом Нобелевской премии. Мария Кюри умерла 4 июля 1934 года близ Санселльмоза. 6 июля 1934 года она была похоронена на кладбище в Со в могиле своего мужа Пьера Кюри. Она чуть больше года не дожила до присуждения Нобелевской премии ее дочери Ирен и зятю Фредерику Жолио за открытие искусственной радиоактивности.

В 1998 году фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.

В 2001 году Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 апреля чтит память мучеников Руфина и Акилины. По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц.

Что сегодня нельзя делать

По поверью, сегодня лучше не ходить к воде. Но если очень нужно, то возьмите с собой пучок полыни, Он отпугнет русалок. В противном случае они могут защекотать до смерти.

Приметы на 20 апреля

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – к плохому урожаю яровых;

- много звезд на небе - будет много и грибов, и ягод;

- какая погода на Акулину - такой она будет и 20 сентября.

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Автор: Нана Черная