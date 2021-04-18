18 апреля - 108-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 257 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 18 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день радиолюбителя, День независимости владельцев домашних животных, Международный день памятников и исторических мест, Международный день жонглеров.

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Памятные даты 18 апреля, годовщины и события

В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

В 1853 году была запущена в строй первая в Азии железная дорога Бомбей-Танна, 36 км.

В 1870 году I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

В 1902 году впервые в Великобритании была применена дактилоскопия для опознания преступника. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. В основе метода дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое «поле» для исследований. В 1895 году английский антрополог и психолог Френсис Гальтон (автор книги «Отпечатки пальцев») добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии.

В 1906 году произошло землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США. Общее число погибших оценивается в 3 тысячи человек. Из 410-тысячного населения Сан-Франциско почти 300 тысяч остались без крова. Общий ущерб от землетрясения и пожаров оценивался в 1906 году в 400 млн долларов (примерно 10 млрд долларов на сегодня).

В 1909 году папа Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.

В 1934 году в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.

В 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о роспуске Лиги Наций.

В 1953 году в Англии совершил коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.

В 1968 году старый Лондонский мост был продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 апреля чтит память Феодула Солунского и преподобной Феодоры Солунской. Другие названия праздника - «Федул», «Федул Теплый», «Федора», «Федора Ветреница». Ветреником день прозвали в связи с теплым весенним ветром, который с 18 апреля как правило усиливается.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаНе следует «осквернять» окна – плевать в окно, выбрасывать мусор, окурки. Кстати, если сегодня в окно залетает летучая мышь, то это предвещает смерть кому-то из домочадцев. И еще - кто 18 апреля дом не проветрит, тот будет весь год болеть.

Приметы на 18 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- птицы не поют - к ненастью;

- еще лежит снег - пора приниматься за полевые работы.

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Автор: Нана Черная