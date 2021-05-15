15 мая - 135-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 230 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 15 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день семьи, Всемирный день виски, День «Принесите кому-нибудь цветы», Международный день астрономии, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, Всемирный день скрипки, День посадки лимонного дерева, Всемирный день скандинавской ходьбы.

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Памятные даты 15 мая, годовщины и события

В 1252 году Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «Ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

В 1536 году Анна Болейн - вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора, до замужества маркиза Пембрук в собственном праве, мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I - и ее брат лорд Джордж Рочфорд были обвинены супругом Анны, королем Генрихом VIII, в любовной связи. Оба были казнены.

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

В 1770 году состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.

В 1875 году произошло землетрясение в Колумбии. Оно длилось всего 45 секунд, но унесло жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

В 1905 году был основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

В 1921 году конгресс штата Нью-Йорк предоставил право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

В 1928 году в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя будущего.

В 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. Медсестра Эллен, заинтересовавшись авиацией, поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом: будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую идею - ввести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую - стюарды-женщины были бы удачным пропагандистским ходом: присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся летать, успокаивало бы пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низко летящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Черч было предложено набрать группу из семи медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов (около 52 кг), готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату 125 долларов в месяц. Первый полет в этой группе совершила сама Черч. Это случилось 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско - Шайенн. В последующие три года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс. Во время Второй мировой войны Эллен Черч служила медсестрой на самолете, вывозившем раненых солдат из Северной Африки и Италии, а затем в санитарном поезде во Франции. Она была награждена рядом медалей. Аэродром в ее родном городе Креско назван в честь первой в мире стюардессы Эллен Черч.

В 1932 году декретом правительства СССР за подписью Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя Бога должно быть забыто на территории страны».

В 1940 году в США в продаже появились нейлоновые чулки.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 мая чтит память братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира. В народе день назвали Борис и Глеб Сеятели. В этот день нужно помириться с тем, с кем поссорились, попросить прощение. Также хорошо позаботиться о повышении на работе, пригласить на свидание.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отказывать в просьбах бедным - все вернется старицей.

Приметы на 15 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на закате солнце яркое - летом будет мало дождей;

- на черемухе распустился цвет – к похолоданию.

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Автор: Нана Черная