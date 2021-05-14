14 мая - 134-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 231 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 14 мая 2021

В этот день в мире отмечается День рождения вазелина.

В США - День Дилана Томаса, День вежливости, День печенья с пахтой, День «подземной» Америки, День «Танцуй как цыпленок», в Британии - День «солнцезащитных очков», День работы из дома, в Канаде - Фестиваль тюльпанов, в Грузии - День памяти благоверной Тамары, в Индии - Праздник успешных начинаний «Акшая Тритья», Парашурама Джаянти, в Израиле - День провозглашения Декларации о независимости, в Чили - День инженера, в Таиланде - День охраны азиатских буйволов, в Парагвае - День независимости, в Либерии - День объединения.

Памятные даты 14 мая, годовщины и события

В 1607 году англичане основали свое первое поселение в Америке - Джеймстаун.

Читайте такжеПраздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

В 1878 году название «вазелин» было запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро. В этом ему «помогли» нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства. Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Полученное вещество назвал «нефтяным желе», которое запустил в производство с 1870 года. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия. Тогда ученый придумал другое – вазелин. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» – вода и греческого «elaion» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство. Кстати, изобретатель вазелина прожил 96 лет.

В 1900 году в Париже открылись II Олимпийские игры современности. Они длились с 14 мая по 28 октября - почти 5 месяцев – так как были привязаны к Первой международной выставке, то есть являлись своего рода ее развлекательной частью.

В 1906 году открылось движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина - 19,8 км.

В 1908 году американский авиаконструктор и пилот Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У. Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

В 1914 году состоялся первый полет поплавкового варианта самолета «Илья Муромец» авиаконструктора Игоря Сикорского.

В 1924 году английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены для получения водительских прав.

14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Этому предшествовало принятие Генассамблей ООН резолюции 29 ноября 1947 года большинством голосов – 33 за, 13 против – о разделе Палестины на два государства. А вот именно 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион - первый премьер-министр Израиля (в 1948—1953 и 1955—1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве Израиля) на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название – Мединат Исраэль (государство Израиль). В следующем году кнессет - парламент Израиля принял закон о национальном празднике в 5-й день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут – День Независимости.

В 1975 году киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

Какой сегодня церковный праздник

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Православная церковь 14 мая чтит память пророка Иеремия. В народе день назвали Еремей Запрягальник, Гуленый день.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего давать в долг, бездельничать и сквернословить.

Приметы на 14 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день пасмурный и холодный – зима будет морозной;

- вечером много росы - к хорошей погоде на следующий день;

- муравьи суетятся в муравейнике - к ненастной погоде.

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Автор: Нана Черная