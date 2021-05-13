13 мая - 133-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 232 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 13 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, Всемирный день коктейля, Международный день хумуса, Глобальный день инженерного дела, День леденцов от кашля.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаВ США - День лепрекона, День «Лучшего стрелка», День яблочного пирога, День гренок, День прыгающей лягушки, День фруктового коктейля, в Германии - День отца, в Бразилии - День отмены рабства, в Колумбии - День святой Марии, в Армении - Вознесение Господне, в Камбодже - День рождения короля, в Португалии - День Фатимской Богоматери, в Нигерии, Конго - День Гарланда, на Фиджи - День Ротума, в Нидерландах - День Серватия Маастрихтского, в Британии - День гирлянд в Абботсбери.

Памятные даты 13 мая, годовщины и события

В 1501 году флорентинец Америго Веспуччи отправился в морское путешествие, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл ничто иное, как новый континент. Но именно в его честь была названа Америка.

В 1637 году кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

В 1787 году возглавляемый капитаном Артуром Филлипом Первый флот с каторжниками на борту отправился из Портсмута, чтобы основать первую колонию в Австралии.

В 1871 году Ватикан был включен в Итальянское королевство, а суверенитет Папы был ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относились также и прекрасные ватиканские сады.

В 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар был назван главной причиной болезни зубов, во избежание пагубных последствий рекомендовалось после приема сладостей пить сухое шампанское.

В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».

В 1930 году был убит последний дикий сумчатый волк.

В 1950 году в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Она состоялась на взлетно-посадочных полосах бывшего военного аэродрома. Победителем стал 44-летний итальянский автогонщик Джузеппе Фарина (команда «Альфа-Ромео»), который по итогам сезона стал и первым чемпионом «Формулы-1». Гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени – Хуан Мануэль Фанхио, Луиджи Фаджиоли, Луи Розье, Редж Парнелл и Принц Бира.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcrо (от французских слов velours – «бархат» и crochet – «крючок»). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня. В английском же обиходе застежке придумали другое наименование – hooks & loops («крючки и петли»). Застежка-липучка – вид текстильного крепления. В английском языке для обозначения часто используется термин «Velcro» - известный бренд, который не только является торговой маркой во многих странах, но и стал уже именем нарицательным. Георг де Местраль изобрел застежку-липучку еще в 1948 году. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника.

В 1986 году во Франции вышел фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина. 20 лет спустя» - о тех же героях и с теми же актерами.

В 1991 году корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 мая чтит память апостола Иакова - старшего брата Иоанна Богослова. В народе день назвали Яков Теплый - приходит настоящее тепло, лето не за горами.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещалось любое проявление сватовства, в народе май считался неподходящим для свадеб и застолий. Не рекомендуется также отправляться в дальние поездки.

Приметы на 13 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- небо чистое и ясное - лето будет солнечным;

- вечером дует ветер с юга - лето будет с грозами, но теплым.

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Автор: Нана Черная