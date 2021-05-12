12 мая - 132-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 233 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 12 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день медицинской сестры, День синдрома хронической усталости, День экологического образования, Всемирный день ориентирования, Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, Всемирный день управления объектами.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаВ Британии - День знания арифметики, в США - День лимерика, День благодарности корневым каналам зуба, День работников ночной смены, День «Пожертвуйте дневную зарплату на благотворительность», День одометра, День секретаря, День ореховой помадки, в Грузии - День памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Черногории - День святого Василия Острожского, в Таджикистане - День Шашмакома, в Португалии - День святой Джоанны, в Финляндии - День финского самосознания.

Памятные даты 12 мая, годовщины и события

В 996 году в Киеве была освящена Десятинная церковь.

В 1311 году инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

В 1830 году было провозглашено образование республики Эквадор.

В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, был основан первый клуб анонимных алкоголиков.

В 1963 году начал свое плавание Кэнити Хория - японский сольный яхтсмен, который впервые в одиночку пересек Тихий океан. Он это сделал в северных широтах за 93 дня.

В 1969 году в Великобритании был принят закон о снижении возрастного избирательного ценза - с 21 года до 18 лет.

В 2004 году в Англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека прихода, который существует исключительно в сети Интернет. Эту должность заняла женщина - Элисон Лесли.

В 2017 году начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров с Microsoft Windows в более чем 150 странах.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПравославная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников. В этот день обращаются к святым за помощью об исцелении больных. В народе день назвали «Мемнон - девять напастей вон».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя бездельничать, сквернословить и устраивать большие застолья.

Приметы на 12 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- муравьи переселяются в более сухое место - к сильным и затяжным ливням;

- много майских жуков - к засухе;

- восход солнца ясный – к теплому лету;

- теплый вечер и звездная ночь – к богатому урожаю;

- гроза - осадки будут долгими.

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Автор: Нана Черная