11 мая - 131-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 234 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 11 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Праздник желудка или День «Ешь все, что хочешь», День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс, Всемирный день осведомленности об эгоизме.

Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцВ США - День штата Миннесота, День «Сумеречной зоны», День прав человека во Вьетнаме, День пенного ролика для массажа, День кекса «Хостесс», в Индии - День технологий, в Исландии - Последний день рыбацкого сезона, в Лаосе - День Конституции, в Испании - Праздник святого Анастасио в Лериде, в Канаде - День денима, День Нисгиа, в Индонезии - День военной полиции.

Памятные даты 11 мая, годовщины и события

В 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя – в то время столицы Римской империи. Город был основан римским императором Константином Великим, обратившимся в христианство. Константинополь был заложен в ноябре 324 года на месте древнегреческого города Византии, на европейском берегу Мраморного моря, у входа в пролив Босфор. Выгодное торговое и географическое положение повлияло на решение императора заложить столицу своей империи именно здесь. Следуя советам астрологов, Константин совершил ритуал освящения города, как новой столицы Римской империи в ноябре 328 года. К тому времени город уже активно строился и был хорошо укреплен. Сегодня Константинополь – это Стамбул – город с богатой историей, один из мегаполисов Турции.

В 868 году китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это - самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

В 1833 году после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник «Lady of the Lake». Погибли 215 человек.

В 1867 году на конференции в Лондоне европейские державы гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.

В 1920 году Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

В 1926 году со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа были выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.

В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1931 году банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

В 1949 году Израиль вступил в ООН.

В 1949 году Королевство Сиам было переименовано в Таиланд.

В 1949 году в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

В 1981 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница государства - Аста Арора.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 мая чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народе день назвали Максимов, или Березосок. Еще 11 мая - Радоница, День поминовения предков, еще день называют Проводы или Гробки.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыНегласным запретом при посещении кладбища считаются громкие разговоры и веселье. В то же время, не нужно слишком ярко выражать свою скорбь - это может потревожить душу умершего. Считается, что нельзя оборачиваться, покидая кладбище. Еще бытует миф, что на кладбище не стоит приходить беременным, с младенцем и детьми до 7 лет.

Приметы на 11 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- звезды ярко мерцают на рассвете - к дождю;

- солнце встает ясным - лето будет хорошим;

- днем тепло и солнечно, а ночью светят ярко звезды - год будет урожайным.

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Автор: Нана Черная