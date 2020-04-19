С Пасхой – яркие открытки и красивые пожелания в стихах и прозе

Лучшие и душевные поздравления со Светлым Христовым Воскресением для родных, друзей, знакомых и коллег.

Вот и наступил главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасха. Этот праздник является наиболее древним, почитаемым и радостным.

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Подготовку к нему верующие начали еще за семь недель до Пасхи, вступая в Великий пост. Поэтому, сегодня все, кто на протяжении этого длительного времени строго придерживался поста, могут наконец-то разговеться – отведать душистые куличи, писанки и крашенки, а также другие скромные блюда, которые были под запретом.

Пасха – особенно радостный праздник. Он знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за грехи рода человеческого во имя его спасения от страшных мук, а также торжество победы над смертью.

В праздник Пасхи принято обращаться друг к другу словами "Христос воскрес!" и отвечать "Воистину воскрес!". Также в этот день самые добрые и искренние поздравления летят всем родным, близким, знакомым и коллегам.

УНИАН собрал лучшие поздравления со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки.

С Пасхой – поздравительные стихи и открытки

***

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Большое чудо, в этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Господним Светлым Воскресением!

***

Я в светлую Пасху

Желаю счастья и тепла,

Чтобы светлой доброй сказкой,

Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб огласить благую весть.

Христос Воистину Воскрес!

А значит, чудо в жизни есть!

***

Наполни грудь, святой восторг!

Христос Воскрес! Христос расторг

Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.

Христос сразил и смерть, и ад,

Нам имя дал Господних чад,

Сорвал с нас узы темной силы.

***

Случилось чудо из чудес –

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нём.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

***

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.

Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

***

С доброй Пасхой поздравляю,

И весь год вам жить желаю

Без невзгод и огорчений,

Без упреков и сомнений,

Чтоб был полной чашей дом,

Мир и радость жили в нем,

Стол от кушаний ломился,

Смех повсюду доносился,

Веры, милости, чудес

Дай вам Бог.

Христос Воскрес!

***

Я вас с Пасхой поздравляю,

Будет вкусным пусть кулич,

Разливать кагор по рюмкам, –

Я кидаю громкий клич.

Пусть прекрасный праздник этот

Силы ваши укрепит,

Для любимых и желанных

Будет стол пускай накрыт.

***

Праздника в мире нету светлей.

Обнимем, поздравим вас с Пасхой скорей.

Зажгите свечу, куличи освятите

Да добрым делам этот день посвятите.

Родных и друзей с куличами встречайте,

А главное, щедро вы их угощайте.

Вы с верою чистой сегодня молитесь,

Обид не копите, собой не гордитесь.

Красивым пусть будет души вашей путь,

Раз свечку зажгли – то ее не задуть.

Удачно в день новый желаем шагнуть.

***

Светлой Пасхи! Счастья, света,

Солнца ясного рассвета,

Тишины в душе, в сердцах,

Мира и любви в домах.

Мы желаем христианам

Новой жизни без обмана,

Без болезней, зла и бед,

Бога выполнять Завет.

"С Пасхой!" – слышится с небес:

Бог воистину воскрес!

***

Настала солнечная Пасха!

Закончен пост, готов кулич!

Христос воскрес – щебечет птаха,

И веет духом древних притч!

А я ей вторю – поздравляю!

И света в Пасху вам желаю!

***

С Пасхой, с праздником весенним,

Со Христовым Воскресеньем!

Пусть придет удача в дом

И поселит радость в нем.

Всех надеждой одарит

И успехом удивит,

Сердце веселей забьется –

К нему чудо прикоснется.

Счастье жизнь наполнит пусть,

Прочь уйдут печаль и грусть,

Все дела пойдут на лад –

Небеса благословят!

Светлое Христово воскресенье: поздравления в прозе и картинках

***

С Пасхой поздравляю! Пускай праздничный день озарит твою жизнь ярким добрым светом. Пусть здоровье будет неизменно великолепным, а добрый ангел ограждает от любых бед.

***

Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

***

Пусть светлый праздник Пасхи принесет вам и вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет вашей души, пусть не покидает вас вера.

***

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

***

Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие весёлые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Пусть Господь отводит от тебя любую беду, пусть этот праздник принесет благодать и счастье!