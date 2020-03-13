С Днем ангела Марины – красивые поздравительные открытки и пожелания в стихах

Лучшие поздравления для всех Марин в день их именин.

Сегодня, 13 марта, свой День ангела по церковному календарю отмечают все обладательницы имени Марина. А православная церковь в этот день чтит преподобную Марину Берийскую.

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Имя Марина происходит от латинского слова "marinus", что в переводе означает "морская".

Женщинам с таким именем приписывают импульсивность и нетерпеливость. Говорят, что в Маринах сочетается лед и пламя. Они отличаются обаянием и легкостью, при этом всегда помнят о чувстве собственного достоинства.

УНИАН собрал душевные и замечательные поздравления в стихах, прозе и картинках, адресованных всем Маринам в их День ангела.

С днем Марины – поздравления в стихах и открытках

***

Чуть своенравна, как дитя, мила,

Марина – как капризная волна,

Ты не даешь грустить или скучать,

С тобой приятно даже лишь молчать…

Сегодня отмечаешь именины.

Я поздравляю, милая Марина!

Желаю я тебе любви и счастья,

С мечтой своей скорее повстречаться.

***

Ты своенравна, как Богиня, и как дитя мила,

Марина – ты капризная морская волна.

Ты никому не дашь загрустить или скучать

С тобой приятно и говорить и просто помолчать.

Сегодня у тебя День ангела, именины,

Поздравить я тебя хочу, Марина,

И пожелать большой любви и женского счастья,

Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.

***

За окном сияет солнце ясно,

Сегодня день такой прекрасный,

С днём ангела, Марина, поздравляем,

Жизни долгой и счастливой, желаем.

Как алая роза всегда цвети,

Пусть сбудутся заветные мечты,

Новых достижений тебе и побед,

Долгих и счастливых лет.

***

Сегодня наступили именины

У самой лучшей девушки – Марины!

И я тебя, красотка, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пускай господь мечтам тебя везет.

Пусть у тебя сбываются мечты,

Чтобы была красивой самой ты!

***

Морская женщина, сверкающей волной,

Рисует образ тайный и прелестный,

А твой характер то, как шторм взрывной,

То штиль... спокойный, мягкий, нежный...

Своей красой весь мир ты восхитила,

Морская пена дивный образ создала,

Марина – дочь морской стихии,

Русалкой в прошлой жизни ты была...

Вся жизнь твоя – роман души и сердца,

Любовью ты свою судьбу заполнишь,

И путь твой негасимым ярким светом,

Пусть освещают радуга и солнце...

***

Моя прекрасная Марина,

Твои сегодня именины,

Хочу удачи пожелать,

Тебе не стоит унывать,

Всегда достойной оставайся,

Родным близким улыбайся,

Пускай любовь прекрасной будет,

Пускай тебя никто не судит!

***

Марина... Что за имя, просто песня!

В нём дальних странствий романтичный зов.

Да ты сама, Марина, всех прелестней,

Как будто из неведомых краёв

К нам прибыла и сразу оживила

Собою повседневной жизни бег.

Будь счастлива, прекрасная Марина,

Наш славный, добрый, светлый человек!

***

Ты изящна и красива,

Полна энергии и доброты,

С днем ангела тебя, Марина,

Желаем, чтоб сбылись заветные мечты.

Добрый ангел пусть хранит тебя,

Удача пусть выбирает всегда,

Для грусти пусть не будет причины,

Пускай на всё хватает силы.

Поздравления для Марин в прозе и картинках!

Поздравления для Марин в прозе и картинках

***

Мариночка, сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты, сегодня только ты – королева бала и героиня чудесного праздника. Поздравляю тебя и хочу пожелать не упускать моменты радости, не оставлять своей мечты. Маришка, будь удивительно прекрасна и до безумства счастлива!

***

Замечательная Маришка, поздравляю тебя от всего сердца. Милая, я тебе желаю прекрасного настроения и чудесного самочувствия, доброй сказки в жизни и великих побед, искренних людей на пути и большой удачи, отличного здоровья и стабильного благосостояния.

***

Поздравляю тебя, Мариночка. Пусть будет добрым каждый день, пусть с самого утра приходит счастье, пусть по вечерам душа поёт и веселится, пусть каждую ночь радужный сон снится. Желаю тебе, дорогая, большой любви, удачи и везения.

***

Я поздравляю тебя, Мариночка, и желаю всегда быть в центре внимания, всех восхищать своим обаянием, магнитом притягивать к себе деньги и удачу, постоянно поступать так, как хочется тебе и никак иначе. Мариночка, будь всегда роскошна, импульсивна, активна, женственна, нежна и превосходна!