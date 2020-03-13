День числа Пи - интересные факты, история и традиции праздника

В цифровом выражении "Пи" начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

14 марта в мире ежегодно отмечается один из самых необычных праздников - Международный день числа «Пи». С этим числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число «Пи» - это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении «Пи» начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

История числа «Пи»

Впервые День числа «Пи» отметили в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско. Придумал этот праздник годом ранее физик из Ларри Шоу.

Дату 14 марта он выбрал не случайно, ведь в общеизвестном числе «Пи» цифры указывают на 3 (третий месяц в году), и 14 число марта. Физик сделал все возможное, чтобы праздничные события в честь этого числа было столь же ярким и значимым, как и другие праздники.

День числа «Пи» - зачем этот праздник

В первую очередь праздник придуман для того, чтобы проинформировать общественность об исторических фактах данного измерения и внести конкретику в знания всего мира о числе «Пи».

Также День числа «Пи» отмечают для привлечения внимания общественности к важности вопроса о математическом обучении, хотя бы на элементарном бытовом уровне, и использования математических знаний в повседневной жизни.

Традиции на День числа «Пи»

Традиционно в этот день выпекаются торты круглой формы, а также пироги и прочие кондитерские изделия. Проходят конкурсы на самое идеальное круглое творение. Одним из главных критерий для участия в конкурсе является размещение числа «Пи» в центре своего шедевра.

Особое почтение этот праздник имеет у математиков и физиков. В этот день они собираются за круглыми столами и ведут обсуждения относительность данного необычного числа.

Интересные факты про День числа «Пи»

- Дата праздника совпадает с днем рождения одного из самых известных физиков – Альберта Эйнштейна, а также с датой смерти в 2018 году известного физика современности Стивена Хокинга.

- Значение числа «Пи» играет важную роль при строительстве. Поэтому его пытались получить еще в доисторические времена. Самое точное значение получил известный ученый Архимед, который жил в Древней Греции.

- Многие мнемонисты пытаются поставить рекорд по запоминанию последовательности знаков после запятой числа «Пи». В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд, который поставил японец Хидеаки Томойори. Он сумел воспроизвести без ошибки последовательность в 40 тысяч знаков. На изучение ушло более 10 лет.

- В последовательности знаков числа "Пи" нет логических повторений, а это значит, что эта последовательность подчиняется теории хаоса.

- Об этом числе в 1998 году снял фильм культовый режиссер Даррен Аранофски.

- Музыку числа "Пи" можно услышать благодаря таким музыкантам, как Дэвид Макдональд. Он записал с помощью фортепиано, как звучит число "Пи", если его взять с точностью до 122 знаков после запятой. Для этого каждому числу был присвоен свой порядковый номер на клавиатуре фортепиано по минорной шкале.