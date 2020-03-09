Тост на крестины: подборка лучших поздравлений от крестной мамы и отца

Для многих украинцев крестины ребенка – это особый день, который считается вторым днем рождения малыша.

УНИАН собрал для вас лучшие слова для поздравления с этим светлым днем для каждой семьи.

Здесь вы найдете тосты в прозе и в стихах, которые подойдут на крестины мальчика и девочки, крестной маме и крестному отцу.

Тост на крестины в прозе

Читайте такжеТост на свадьбу - подборка красивых, коротких и оригинальных тостов на свадьбуСегодня в жизни вашего замечательного малыша знаменательное событие. Сегодня он под защитой Господа. Пусть лучшие традиции предков помогут сохранить душу ребенка непорочной и возвышенной, пусть помогут ему на этом пути крестные отец и мать. За счастье малыша!

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Сегодня ангел появился у тебя! День крещения самый красивый праздник. Пусть ангел теперь хранит тебя всю жизнь и уберегает от напастей и злых деяний. Он направит тебя на путь истинный и поможет в жизни пойти по правильной дороге.

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От всей души желаем нашему дорогому новохрещеному долгих и беззаботных лет жизни! В этот великий день Господь Бог благословил малыша на счастье и защитил его своим ангелом-хранителем и благословенным поцелуем! И пусть наш малыш будет всегда под опекой Бога, со счастьем со здоровьем и любовью!

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Настал день, когда Бог благословил вашего ребенка. Я желаю прожить ему достойное и прекрасное в жизни, надеюсь, что он выберет правильный путь в своей жизни и удача будет сопровождать его всю жизнь.

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В этот день ваш ребенок нашел своего ангела-хранителя. И я желаю ему, чтобы у его ангела было поменьше работы, но если не дай бог что-то случится то он всегда будет рядом и укроет белым крылом. Выпьем за счастье этой чистой души!

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Известно, что пройдя обряд крещения, младенец получает не только Божественное покровительство, но и очищается от первородного греха. Поднимем бокалы за то, чтобы Ангел Хранитель берег вашего ребенка от грешных деяний и дарил свою опеку и защиту.

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Когда рождается новая жизнь, то на небе выбирают ангела - хранителя для ребенка. Но так же говорят, что только после крещения, он может начать оберегать дитя. Так давайте же выпьем за таинство крещения, пусть ангел-хранитель всегда оберегает нашего новообращенного и удача сопутствует ему во всех начинаниях!

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У каждого есть мечта получить такую любовь, которую он заслуживает. Я хочу пожелать нашему новообращенному, чтобы Бог любил по его заслугам и прощал его недостатки! С праздником крещения!

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В день крестин вашего малыша желаю ему истинной веры в его жизни. Той самой веры, что покажет путь из самых сложных жизненных ситуаций и поможет, собрав всю волю в кулак, победить все невзгоды и неурядицы!

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Сегодня мы покрестили маленького ангелочка и теперь никакие злые духи не смогут навредить нашему малышу (нашей малышке), злой бабайка не имеет никаких шансов. (имя ребенка) находится теперь под защитой небес. Поднимаю бокал за то, чтобы жизнь нашего крестника (крестницы) было наполнено любовью, светом и чудесами!

Тост на крестины в стихах

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В народі кажуть, що хрестини –

Це день народження нової Божої дитини,

В цей день у небі ангели радіють,

Дитину звеселяють та леліють!

Бере дитину Матір Божа під опіку,

Та Божа ласка буде з нею аж до віку!

Нехай маля батькам зростає на потіху,

Щоб вдома була радість й море сміху!

***

Вітаємо з охрещенням маляти,

Нехай Господь благословляє це дитя,

А добрий ангел помагає крокувати,

Стежками християнського життя.

До сповіді та першого причастя,

До гарних вчинків, визначних подій,

Бажаємо усій родині щастя,

В духовній єдності святій!

***

Сьогодні свято у вашій родині,

Справляють рідні хрестини дитині.

Радість велика, пісня лунає.

Бог синочка вам благословляє.

В день цей щасливий, мамо і тату,

Хочемо вам від душі побажати:

Хай на потіху син вам зростає,

Гарним, здоровим цвітом розмаю.

Хай йому сонечко щиро сміється,

Тільки до щастя стежечка в’ється,

Хай в хороводі казка кружляє

І найміцніший сон посилає.

Ми обіймаєм, щічки цілуєм.

З цілого світу ласку даруєм.

Добрий ангелик хай привітає,

Вашого сина охороняє.

Матінка Божа візьме в опіку

І посилає довгого віку.

***

Ми сьогодні на хрестини,

Побажаємо дитині:

Щоб завжди ангели її,

Від напастей оберігали;

Щоб була чемною в сім’ї,

І вам у всьому помагала.

Щоб виросла на втіху всім,

Була опорою в родині,

І щоб прославила ваш дім,

На славу неньки-України!

***

На чистім білім полотні,

стелися, доленько, щасливо.

Обійми лагідні й міцні

хай розкриває Божий світ дитині!

Нині Тебе, дитинко мила,

благословив Господь

єлеєм, ладаном і миром.

Хай Він батькам, які Тобі

подарували світ,

Зішле багато радісних,

щасливих літ!

***

Дочь – прекрасный ваш цветок,

Теплый, нежный ветерок.

Что принес вам бог для счастья,

Все в его любви и власти.

Пусть растет «цветок» красивым,

Добрым, умным, нежным, милым.

Выпьем за девочку, чтобы ее жизнь была наполнена светом радости!

***

Сын – послание богов,

Пусть же будет он здоров,

Пусть растет он умным, сильным,

Учится для добрых дел,

Для родителей опора,

Так господь нам повелел!

***

Дитя уже мы окрестили,

И благодать его омыла,

Пусть светозарной чистотой

Сияет милый крестник мой!

И Божья сильная рука

Хранит его всегда, пока

По жизни временной идет.

Пусть Ангел светлый приведет

Его в духовный, дивный рай!

И крест пусть будет ограждать

Его от зла и от тревог,

Беда не ступит на порог!

И будет солнце лишь сиять

И путь наш светом озарять!

***

Крестным быть давно мечтал,

И дитя на руки взял,

Сердце я ему отдал,

И молиться крепко стал.

Пусть растет теперь на радость,

И в душе пусть будет сладость

От духовной благодати,

И любви, что в жизни значит

Очень много из всего,

Благодать хранит его,

Божий Ангел покрывает

И святые помогают!

***

Это таинство великое – крещение,

В небесах сегодня ангелы поют!

Пусть же снизойдёт благословение

В этот день на голову твою!

И отныне крестик освящённый,

Словно символ веры на груди!

Поздравляем! Ты теперь крещёный(ая),

Путь Господь от бед тебя хранит!