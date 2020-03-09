Пасха 2020: когда празднуем и сколько будем отдыхать

В этом году Светлое Христово Воскресение подарит украинцам дополнительный выходной.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха – величайший христианский праздник. Пасху часто величают "праздником праздников и торжеством из торжеств", ведь посвящен этот праздник событию, которое является центром всей библейской истории.

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Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за грехи рода человеческого во имя его спасения от страшных мук, а также торжество победы над смертью. Мученическая смерть – это проявление любви Бога ко всем без исключения людей.

Поэтому Пасха – один из величайших и самых радостных праздников в церковном православном календаре. Его празднуют все без исключения христиане.

Дата праздника Пасхи в 2020 году

Пасху христиане всего мира отмечают каждую весну. Каждый год дата празднования меняется, ведь Светлое Христово воскресенье является переходящим праздником. От дня празднования Пасхи зависят также и даты многих других праздников.

В целом число определяется на основании солнечного и лунного календарей. Чтобы определить дату праздника, следует воспользоваться Александрийской пасхалией – специальным календарем, где он определен на много лет вперед.

Согласно православному календарю, Светлое Христово Воскресение в 2020 году будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля.

Выходные на Пасху 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Пасха является официальным государственным праздником в Украине. Поскольку он всегда отмечается в воскресенье, то следующий день, понедельник становится выходным.

В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля, поэтому понедельник, 20 апреля, будет нерабочим днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 18, 19 и 20 апреля, и смогут хорошо отпраздновать Пасху.

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Подготовка к Пасхе, как известно, начинается задолго до самого праздника: 40 дней верующие соблюдают великий пост. Его суть – подготовка духа и тела к празднованию воскресения Сына Божьего.

В пасхальную ночь, с субботы на воскресенье, верующие идут в церковь. Там они освящают пасхальные корзины с куличами, пасхальными яйцами и другими обрядовыми блюдами. Утро Пасхи верующие начинают словами "Христос Воскрес!", а в ответ слышат "Воистину Воскрес!".

Дома по случаю Светлого Христова Воскресения люди устраивают застолье – богатый пасхальный стол символизирует небесную радость. Начинать трапезу принято с освященных куличей и писанок.