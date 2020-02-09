День стоматолога-2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день стоматолога.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди с профессией, которая для многих кажется загадочной и даже страшной, но, однозначно, не простой. Речь идет о стоматологах. Посещать их нужно всем, но не у каждого визит к стоматологу вызывает положительные эмоции. Тем не менее, поздравить 9 февраля знакомого стоматолога с профессиональным праздником обязательно стоит. Для этого УНИАН подготовил подборку лучших поздравлений с Днем стоматолога в стихах, открытках и картинках.

Международный день стоматолога: история праздника

Принято считать, что профессиональный праздник стоматолога связан со святой Аполлонией. Именно в честь нее - дочери александрийского чиновника, которая была поддана репрессиям за веру, начали праздновать День стоматолога. 9 февраля 249 года Аполлония в ходе пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь. После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлонии и молитва ей может помочь при сильной зубной боли.

В 300 году ее канонизировали как святую мученицу.

Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет - с 1993 года.

Альтернативный День стоматолога

Многие страны мира отмечают 6 марта Международный день зубного врача или День дантиста (International Dentist Day). Этот праздник связан с годовщиной изобретения в области стоматологии - в 1790 году американский врач Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор.

Изначально этот праздник появился в США, однако впоследствии набрал популярность за пределами Америки.

Поздравления с Днем стоматолога

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів в професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

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Толпа и очередь всегда у кабинета,

Острая боль зубов приводит к вам людей,

Стоматолог часто работает без просвета,

Трудно лечить кариес у взрослых и детей.

У стоматологов сегодня профессиональный праздник,

Нелегкая у вас работа, как не посмотри,

Рот, зубы, пломбы, язычок-проказник,

Улыбка, чтоб осталась снаружи и внутри!

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Если зуб вдруг заболел,

Флюс проклятый одолел,

Этот доктор вмиг поможет,

Все усилия приложит.

Кариес он победит,

Вылечит парадонтит,

Камень вредный уберет,

Зуб от гибели спасет.

Стоматолог, врач от бога,

Мы тебе желаем много

Счастья, здравия, любви

И доходы чтоб росли.

****

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

****

З міжнародним днем стоматолога,

Вас сьогодні весь світ вітає.

І здоров'я і щастя величезного,

Благополуччя вам бажає.

Людям посмішки прекрасні даруєте,

Спеціаліст ви просто від Бога.

Нехай усипана трояндами червоними,

На шляху до радості буде дорога!

****

Тридцать два природой данных зуба –

Что пришлось жуём, не бережём!

И однажды раздаётся зуммер:

Нерв зубной внезапно раздражён!

Кто спасает? Добрый стоматолог,

Мастер пломбированных даров,

Взглядом ласков, а отнюдь не колок,

Бормашиной – нежен, не суров!

Поздравляю с праздником любовно!

Стоматолог дарит благодать

Пациентам – никогда зубовно

На больной мотив не скрежетать!

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С днем стоматолога я поздравляю,

Желаю терпения я вам и сил,

Ведь ваша профессия уникальна,

Идет к вам лечиться весь мир.

Желаю крепкого здоровья,

Радости, успехов море,

Быть к труду всегда готовым,

Самый лучший стоматолог!

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Если боль зубная гложет,

Стоматолог нам поможет.

Скажет он: Откройте рот!,

Зуб больной во рту найдёт.

И начнёт его сверлить,

Нашу душу изводить.

А когда он зуб полечит,

Нам мгновенно станет легче.

Будем весело плясать,

Айболита целовать.

Сочиним ему стишок -

Стоматольный поздравок!