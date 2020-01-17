Купание на Крещение 2020 - советы как готовиться к крещенским купаниям

Считается, что на праздник Крещение вода в реках и других водоемах обретает чудодейственную силу и способна даже исцелить. Если в этом году ты тоже решишь окунуться в прорубь, постарайся придерживаться некоторых советов.

Ежегодно 19 января в Украине христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего. Одной из основных традиций этого праздника являются крещенские купания. Верующие полагают, что вода в этот день обретает целебные свойства и, окунувшись в нее трижды, человек убережет себя от болезней на весь последующий год. Несмотря на то, что традициям купания на Крещение уже несколько веков, многие не знают, как правильно окунаться в прорубь.

Крещенские купания: советы

Несмотря на то, что относительно купания в проруби нет четких правил, новичкам рекомендуют готовиться к крещенским купаниям еще летом, чтобы организм успел привыкнуть к холодной воде. Если же вы все-таки решились окунуться в проруби, стоит запомнить несколько правил:

1. За две недели до купания необходимо подготовить организм к холоду, обтираясь полотенцем, смоченным в холодной воде, принимая контрастный душ. Советуют также практиковать кратковременное пребывание на открытом воздухе в минимальном количестве одежды.

2. Не вся погода хороша для купания. Идеальная температура для новичков – от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в сильный мороз, но -10 – это уже опасный порог для человека, который впервые погружается в прорубь.

3. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.

4. За час до ныряния нужно поесть, категорически запрещено употребление алкоголя.

5. Ближе к процедуре необходимо разогреть тело, сделав разминку или небольшую пробежку.

6. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Также подойдут специальные резиновые тапочки.

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7. Женщинам не рекомендуют входить в прорубь в открытом купальнике, лучше для этих целей подойдет закрытая рубашка.

8. Купание представляет собой троекратное погружение в воду. В это время верующий крестится и произносит: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!"

9. Категорически запрещено нырять в прорубь вперед головой. Не рекомендуются также прыжки в воду и погружение в воду с головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Окунаться лучше всего по шею, что позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

10. Во избежание переохлаждения организма не рекомендуется находиться в проруби больше 10 секунд.

11. При выходе из проруби не рекомендуется держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце.

12. После купания необходимо растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду. При этом следует помнить, что активное растирание может привести к повреждению капилляров кожи.

13. По завершению процедуры необходимо выпить горячий чай из ягод или фруктов.

Крещенские купания 2020: кому нельзя окунаться в прорубь

Крещенские купания противопоказаны людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, экзема).

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- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронарокардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

- кожно-венерические заболевания.

Кроме этого, окунаться в прорубь нельзя беременным (могут начаться преждевременные схватки, есть угроза выкидыша) и детям до 6 лет.

Будьте внимательными к себе и придерживайтесь рекомендаций — тогда праздничные купания пройдут удачно.

Как подготовить свой организм к купанию в проруби на Крещение: видео