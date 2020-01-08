День ангела Марии: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня - один из тех дней в году, когда все Марии празднуют именины. Кроме того, 8 января православный мир отмечает Собор Пресвятой Богородицы.

8 января - один из тех дней, согласно православному календарю, когда празднуют день ангела обладательницы имени Мария. Дата выбрана в день памяти преподобномученицы Марии Лактионовой. Именно в этот день она была расстреляна в 1938 году тройкой НКВД.

УНИАН подготовил для вас традиционную подборку поздравлений для всех обладательниц этого прекрасного имени с Днем ангела Марии.

Тайна имени Мария

По различным толкованиям, имя Мария означает горькая либо же превосходная. По одной из версий, оно происходит от древнееврейского имени Мариам. Принято считать, что Мария несет в себе правду, доброту, терпимость и готовность к страданиям. Для нее не играют важной роли в жизни быт, работа, семья либо же финансовые проблемы. Главное для Марии - божественная правда. Ради нее она готова на испытания.

Особо важно для обладательницы имени Мария раскрыть талант собственной любви и терпимости к людям. Нередко в мирской жизни Мария будет готова страдать от бытовых и материальных проблем.

День ангела Марии: когда празднуется

Помимо 8 января, День ангела все Марии также празднуют множество раз в году. В частности, в январе (12, 31), феврале (8, 19, 25), марте (2, 20, 21), апреле (2, 14, 17, 21, 25), мае (10, 17), июне (5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25), июле (17, 25), августе (4, 18, 22, 24, 28), сентябре (8, 21, 28), октябре (2, 11, 21), ноябре (11) и декабре (15).

Поздравления с Днем ангела Марии

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

***

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Хочу я просто море счастья

Любимой Машеньке желать,

Живи ты жизнью настоящей,

И знай — не нужно унывать.

Пускай удача улыбнется,

Везет тебе во всех делах,

Живи, как ласковое солнце,

С улыбкой яркой на устах!

***

Мечтай, Мария, наслаждайся,

А если цель есть — добивайся,

Руби с плеча плохое, злое,

И взращивай добро с любовью.

Ясных всегда лишь дней тебе

И крепкого здоровья!

***

Собор Пресвятой Богородицы

Еще одним важнейшим праздником, который припадает на день, следующий после Рождества Христова, является Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день, согласно преданию, соединяется хвала Иисусу Христу с восхвалением родившей его Богородицы. Официальное празднование этого дня было установлено на Шестом Вселенском соборе в 681 году. Собором этот день называют из-за того, что совершается общее - соборное - празднование и почтение других людей, близких Деве Марии и Иисусу Христу.